Sucesos Un policía portuario rescata del agua a una niña que se precipitó de un ferri miércoles 07 de septiembre de 2022 , 17:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pasajera, de 14 años, fue trasladada al hospital universitario Torrecárdenas Un policía portuario rescató anoche de las aguas del Puerto de Almería a una niña de 14 años, que se había precipitado a la dársena desde un ferri, mientras el buque procedente de Melilla realizaba la operación de atraque en el Muelle de Ribera. El rescate tuvo lugar pasadas las 21.40 horas, cuando el agente de la Policía Portuaria se encontraba en la zona presenciando el atraque del barco. A la vista de las dificultades que estaba entrañando el rescate con otros medios -la niña, bastante nerviosa y cansada, tenía dificultades para nadar y alcanzar los salvavidas que le lanzaron-, el policía portuario decidió lanzarse al agua, y con la ayuda de un salvavidas de los que se lanzaron al agua, consiguió subirla a bordo de una lancha de los prácticos del Puerto, que junto con Salvamento Marítimo, también participaron en la operación. De hecho, nada más darse la señal de alerta por parte de la naviera, Salvamento Marítimo dio aviso a una de sus lanchas y a un helicóptero Helimer, que en esos momentos se encontraban cerca del Puerto. Por su parte, una embarcación de prácticos del Puerto también se aproximó a la zona para colaborar. Una vez a salvo y en tierra, la niña recibió atención médica en una ambulancia enviada por el servicio del 112, que se desplazó hasta el Puerto, y que posteriormente la trasladó hasta el hospital universitario Torrecárdenas, acompañada por sus padres, para una revisión más exhaustiva. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

