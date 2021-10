Almería Un proyecto del CIESOL, finalista de los enerTIC Awards 2021 lunes 04 de octubre de 2021 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El proyecto "Control y gestión óptima de recursos heterogéneos en distritos productivos agroindustriales integrando energías renovables" (CHROMAE, DPI2017-85007-R). liderado por el Grupo de Investigación Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM TEP-197) de la Universidad de Almería, adscrito al CIESOL (Centro de Investigación en Energía Solar), centro mixto de la Universidad de Almería y la Plataforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT), es finalista de los Premios a la innovación y tecnología para la eficiencia energética en la era digital, enerTIC Awards 2021, Renewable Energy.



El pasado 23 de septiembre se publicó que, en la Fase 1, la candidatura del proyecto CHROMAE presentada a la IX Edición de los enerTIC Awards 2021, había resultado finalista en la Categoría Renewable Energy junto con las prestigiosas empresas Naturgy y edp Renewables. En una segunda fase, los usuarios registrados (antes del 1 de enero de 2021) en la Plataforma enerTIC y autentificados con un dominio profesional, podrán emitir sus votaciones hasta el 11 de octubre de 2021. El ganador de cada categoría será aquel que obtenga mejor puntuación, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas en la Fase 1 y en Fase 2. La Ceremonia de Entrega tendrá lugar el 2 de diciembre de 2021 en la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la que se darán a conocer los ganadores en cada categoría y el mejor proyecto enerTIC 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

