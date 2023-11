Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Un pueblo de Almería con protección ambiental del 100% Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por miércoles 01 de noviembre de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Sistema Integrado de Datos Municipales ha publicado un informe sobre el porcentaje de superficie protegida de los municipios de Almería. La superficie protegida es aquella que se encuentra bajo alguna figura legal de conservación ambiental, como parques, reservas o zonas especiales.

El informe consultado por Noticias de Almería, muestra una gran variación entre los municipios, desde el 10% de Almería hasta el 100% de Ohanes. Entre los municipios con más superficie protegida se encuentran Beires, Canjáyar, Rágol y Bentarique, todos ellos con más del 90%. Por el contrario, entre los municipios con menos superficie protegida se encuentran Albanchez, Albox, Alcudia de Monteagud y Antas, todos ellos con menos del 20%. El informe también ofrece una visualización geográfica de los datos, mediante un mapa que muestra los deciles de superficie protegida. El mapa revela que los municipios con más superficie protegida se concentran en la zona norte y central de la provincia, mientras que los municipios con menos superficie protegida se sitúan en la zona sur y este. El informe del Sistema Integrado de Datos Municipales ha revelado las diferencias entre las provincias andaluzas en cuanto al porcentaje de superficie protegida. La superficie protegida es aquella que se encuentra bajo alguna figura legal de conservación ambiental, como parques, reservas o zonas especiales. Según el informe, la provincia con más superficie protegida es Huelva, con un 64% de su territorio, seguida de Jaén, con un 56%. Por el contrario, las provincias con menos superficie protegida son Almería, con un 28%, y Córdoba, con un 29%. El informe también muestra la gran variación entre los municipios dentro de cada provincia, desde el 10% de Almería hasta el 100% de Ohanes. El informe tiene como objetivo ofrecer una información útil y accesible sobre el estado del medio ambiente en los municipios de Almería, así como fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de la protección de la naturaleza. Entre las localidades andaluzas que tienen un 100% de superficie protegida, lo que significa que todo su territorio se encuentra bajo alguna figura legal de conservación ambiental, están Ronda de Jara, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Endrinal de la Sierra, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Trujillo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

