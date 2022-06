Opinión Un verano de conciertos para todos Diego Cruz Más artículos de este autor Por lunes 13 de junio de 2022 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la satisfacción que da saber que fuimos una de las primeras ciudades de España en volver a programar eventos de #CulturaSegura nada más terminar el primer confinamiento derivado de la pandemia y tras cinco meses de gran éxito en lo que va del año, con varios carteles de ‘entradas agotadas’ en el Auditorio y el Apolo, el verano ya es inminente y Almería tendrá una programación de conciertos cuantiosa, de variedad y de calidad. La maquinaria cultural no para y nos encanta programar pensando en que los almerienses, y quienes nos visitan en verano, tengan a su disposición una amplia oferta que aúne lo actual con lo clásico. Cronológicamente, los próximos 18 y 19 de junio llega al Paseo el ‘Almería Bike Show’ para los amantes de las motos y de la música. La siguiente gran cita al aire libre será una nueva edición de Alamar, nuestro festival de músicas del mundo, que este año viene con cuatro conciertos de entrada libre, del 22 al 25 de junio. Como gran novedad, estrenamos ubicación en la zona ajardinada de la Faluca Almariya, frente al Auditorio. Será con Mara Pedro, Tino Di Geraldo y su ‘Kali Trío’, Amo México y Justin Adams con Mauro Durante, cada uno de los días. Despediremos el mes de junio con Raphael en la Plaza de Toros. Julio será intenso en el Recinto de Conciertos, el día 6, con el estreno de la gira mundial de Rosalía, ‘Motomami Tour’. El 9, con Robe, el líder indiscutible de Extremoduro. El 10, con dos referentes internacionales del hip hop en castellano: Trueno y Beni Jr. como colofón de Festial Urban Lei. Julio es también el mes del Festival de Flamenco y Danza, que contará con cuatro citas de Plazeando en plazas de la ciudad, varias de ‘3 a Compás’ en el CIP y grandes veladas en la Alcazaba, recuperada para el festival, y el Claustro de la Catedral. Y por si fuera poco, todo lo que traerá la Feria de Almería: Cooltural Fest, Morad, El Dúo Dinámico, Hombres G y Taburete, Obús y Barón Rojo, Malú, Estopa, la Orquesta Ciudad de Almería, Los Morancos, el Festival Internacional de Folclore… Y, entre muchas más sorpresas que iremos desvelando, cerramos en septiembre con Dani Martín, ex El Canto del Loco. Creo que la oferta municipal es amplia y completa y espero que disfrutemos de un buen verano acompañado de música, de la mejor música. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 19 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)