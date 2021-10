Opinión Una actuación para dinamizar el centro Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 24 de octubre de 2021 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Mejorar el centro no es una idea recurrente dentro de las dinámicas de la opinión pública almeriense. Dinamizar el centro es tener la capacidad de aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para ello y generar espacios públicos para revitalizar esa importante zona de Almería. Por eso, a las actuaciones en marcha en la Plaza Vieja y la recientemente premiada remodelación de los accesos y entorno de la Alcazaba, el Ayuntamiento va a sumar en breve una ambiciosa acción en el futuro solar del viejo edificio de Correos, en la Plaza del Educador. Por fin podremos poner en marcha la demolición de la vieja oficina, en cuyo solar se levantará un equipamiento dinamizador del mismo centro de la capital. Para ello, acabamos de firmar con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos un acuerdo de compra del viejo inmueble, que en la actualidad se encuentra cerrado y con severos problemas de mantenimiento y conservación y que pondrá así fin a la situación de abandono y deterioro progresivo que afea y perjudica a toda esa zona. Una situación que reiteradamente ha denunciado el Ayuntamiento y que en la actualidad causa de muchos problemas a vecinos, comerciantes y a la imagen de la ciudad, siendo como es esta zona una de las principales entradas al Casco Histórico y próxima a la principal vía comercial de la ciudad. El futuro de este espacio será albergar un nuevo equipamiento que habremos de definir con tiempo y una planificación adecuada, y siempre dentro de la estrategia municipal para incrementar y dinamizar la actividad del centro, además de mejorar la imagen urbana de esta zona. En ese objetivo, además de la demolición del viejo edificio, reurbanizaremos la zona alineando la parcela con los edificios colindantes. Nuestro compromiso es no especular con ese solar, porque el Ayuntamiento no ha venido a hacer caja con la compra del edificio de Correos, que es un edificio que por muchas razones nunca ha contado con el afecto y la identificación de los almerienses. Nuestra idea es ir paso a paso. Lo primero la demolición, que habrá de ser minuciosa y manual dada las características del mismo, siguiendo con la reurbanización del espacio resultante. En todo caso, el futuro será siempre, sí o sí, el de un equipamiento que aporte valor añadido, que ayude a los comerciantes, a los vecinos, a los hosteleros y que convierta esa zona en un acceso digno y acorde a la zona más comercial, patrimonial e histórica de Almería. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 250 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)