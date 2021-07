Opinión Una apuesta por la cultura segura Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 11 de julio de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La vuelta a la normalidad está llegando a Almería paulatinamente de la mano de la cultura segura. La celebración de eventos y citas culturales programadas por el Ayuntamiento desde hace poco más de un año se está demostrando como un elemento de reactivación social y económica y una gran ayuda para un sector especialmente golpeado por las consecuencias de la crisis sanitaria. Acabamos de presentar hace unos días la edición número 54 del Festival de Flamenco de Almería y creo que todos estamos viviendo con mucha emoción esa sensación de progresiva vuelta a la normalidad que supone el regreso de los conciertos, siempre dentro de ese cuidadoso trabajo de reintroducción de la cultura y los espectáculos en estos tiempos de pandemia. El Área de Cultura del Ayuntamiento está recorriendo ese camino “despacito y a compás”, como dicen los flamencos, y desde hace poco más de un año hemos regresado a la programación presencial cumpliendo de manera escrupulosa con todas las medidas sanitarias exigidas. Retomamos el verano pasado la marca Cooltural Fest, con el ciclo de conciertos Cooltural Go, hicimos una programación de Navidad adaptada, recuperamos las ediciones del festival de Jazz, del ciclo de Música Sacra, la Feria del Libro, los conciertos de la Banda, el ciclo Delicatessen, el Cineclub, las jornadas del Cómic, el ciclo Guitarra en Estado Puro, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro o el programa de conciertos trimestrales de la OCAL, sin olvidar un ambicioso y nunca visto Circuito Municipal de actuaciones de creadores almerienses, con más de cuarenta propuestas diferentes. Todo ello y casi siempre con entradas agotadas y celebrando que en estos eventos no se haya detectado ni un solo caso de contagio. Mantener el equilibrio entre salud y cultura no está siendo fácil y por eso quiero felicitar al concejal Diego Cruz y a todo su equipo por el gran trabajo hecho, que nos permite seguir apostando por la cultura segura como medio de seguir creando empleo, atraer turismo y hacer crecer la actividad de hoteles, bares, restaurantes y comercios de Almería. Estamos ya muy cerca de conseguir derrotar la pandemia y recuperar todas las sensaciones que tanto echamos de menos. Por eso es necesario un último esfuerzo de prudencia y control para seguir disfrutando del arte de un modo seguro y aprovechar así el impulso de reactivación económica que suponen todas estas citas culturales. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 240 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)