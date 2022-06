Capital Una delegación de Perú descubre el turismo sostenible de Almería viernes 24 de junio de 2022 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento les ha enseñado el parque natural Cabo de Gata, el Toyo, el Palacio de Exposiciones y el centro histórico El Ayuntamiento de Almería quiere posicionar a la ciudad dentro del segmento del turismo sostenible. Primero, por compromiso, y, después, por las posibilidades de mercado. Por eso, ha incluido en la agenda del viaje que una delegación de Piura (Perú) está realizando a Almería un paseo por los valores de Almería para el turismo slow. Y lo ha hecho de forma transversal a lo largo de los tres días de la estancia, desde el pasado día 22 y hasta hoy, 24 de junio. En esta línea, la tarde del día 22 la dedicaron a conocer el parque natural Cabo de Gata, con visita al Faro, el Arrecife de las Sirenas y la Iglesia de Las Salinas, además de pasear por el paseo marítimo del barrio almeriense. Además, se acercaron hasta la urbanización de El Toyo, donde conocieron el ahorro energético del campo municipal Alborán Golf a través de la instalación de paneles de energía solar y visitaron el Palacio de Exposiciones y Congresos El Toyo-Cabo de Gata. El segundo día, anoche, disfrutaron con la tradición de la Noche de San Juan, y como manda la costumbre, se mojaron los pies para tener suerte a lo largo del año. Por último, esta mañana la han dedicado a visitar el casco antiguo, con una gran riqueza cultural, fruto del paso de las diferentes civilizaciones, visitando la Alcazaba, los Refugios, el Paseo de las Estrellas del Cine, la Catedral y el Teatro Cervantes. Este Programa de Cooperación Internacional Urbana y Regional (IURC) está financiado por la Unión Europea, y promueve las relaciones y sinergias de ciudades europeas con el resto del mundo, en este caso de Latinoamérica. Por parte del Ayuntamiento de Piura (Perú) han viajado tres personas: Pierre Gutiérrez, teniente de alcalde de Piura, Cristhy Alva, jefe de Oficina de Cooperación Técnica y Unidad Formuladora, y Mayta Arroya, especialista en urbanismo y espacios públicos. Les acompaña Tricia Hacket, líder en Cooperación Urbana. Y el equipo del Ayuntamiento de Almería está integrado por José Antonio Camacho, director coordinador de Alcaldía y Planificación; Rafaela Abad, directora de Presidencia; María José Ros, técnico Superior de Gestión de Alcaldía y Planificación; y Toñi Cruz, del Servicio de Alcaldía y Planificación; y están acompañados por Diego Gil, consultor internacional en Desarrollo Urbano Sostenible para Entidades Locales. A lo largo de los tres días se han generado sinergias en agricultura sostenible, sistemas alimentarios sostenibles y planificación inteligente del uso del suelo, con reuniones con el Ayuntamiento de Almería, Universidad de Almería, Cámara de Comercio, Asempal, PITA, Fundación Tecnova y Autoridad Portuaria de Almeria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

