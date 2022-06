Capital VII edición del Concurso de Spot Publicitario de prevención del consumo de drogas viernes 24 de junio de 2022 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Promovido desde el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones y el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el concurso ha contado este año con la participación de nueve trabajos audiovisuales El Museo de la Guitarra ha vuelto a albergar un año más la celebración de la entrega de los premios del Concurso de Spot Publicitario que con motivo del Día Mundial contra el Abuso de Drogas, que se celebra hoy domingo, 26 de junio, organiza el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, conjuntamente con el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones, bajo el nombre 'Ciudad sin Drogas 2022'. En su séptima edición, consolidado como actividad fundamental a nivel municipal en la prevención del consumo de drogas, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a los premiados “por abordar de forma original y contundente la prevención del consumo abusivo de drogas y por hacerlo sin hacer alusión directa a su consumo y sin mostrar sustancias estupefacientes en las imágenes, tal y como establecían las bases del certamen”. ‘El hoy es un obsequio’, de Macarena Fernández Muñoz; ‘Mi película’, de Manuel Jesús Vizcaíno Sanz; y ‘Ciudades sin drogas’, de Juan Miguel Vizcaino Martínez, se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, dotados con 600 euros, 400 euros y 200 euros, respectivamente, dentro de una edición a la que se han presentado un total de nueve trabajos, que han podido verse en el transcurso de esta entrega de premios. Llegar a los más jóvenes Una visión, unas ideas y una forma de abordar esta problemática que ahora el Ayuntamiento de Almería va a difundir sirviéndose para ello de la televisión municipal (Interalmería TV), las redes sociales municipales y otros diferentes soportes publicitarios repartidos por la ciudad, “porque nuestro objetivo es el de, desde la información y la formación, advertir de las graves consecuencias del consumo abusivo de las drogas, sobre todo, entre los más jóvenes”, ha explicado Laynez. “Almería vuelve a poner de relieve la importancia de llegar a los más jóvenes con la mayor y mejor concienciación posible sobre la compleja problemática que supone el consumo de drogas”, ha expresado Laynez, acompañada en este acto del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez. “Queremos que prevalezca una actitud crítica y de rechazo social ante el consumo de drogas y contagiar eso a los más jóvenes a través de las plataformas que más utilizan: las redes sociales”, ha expresado la edil, agradeciendo además la labor de prevención y sensibilización de todos los colectivos y asociaciones integrados en el Observatorio Municipal sobre drogas y adicciones, y de forma particular su colaboración en la puesta en marcha de este concurso a lo largo de sus ya siete ediciones. Esas organizaciones son: Proyecto Hombre, Asociación NOESSO, Asociación Nuevo Rumbo, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería, Asociación para la Prevención A Tiempo, Cruz Roja Toxicomanías, Asociación Española contra el Cáncer, Servicio Provincial de Drogodependencias y Técnicos/as de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

