Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Una divertida y alocada Blancanieves provoca las risas de los niños en el Teatro Apolo martes 03 de enero de 2023 , 11:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La compañía Tropos conecta con el público Los niños y niñas son los protagonistas de la programación cultural de principios de año hasta la llegada de los Reyes Magos con el tradicional Festival de Teatro Infantil, que contará cinco historias desde esta tarde hasta el día 4 en el Teatro Apolo y la Plaza de la Constitución. Con un patio de butacas del Teatro Apolo repleto, la compañía Tropos dio una vuelta de tuerca al cuento de Blancanieves. Una librería de toda la vida, dos cuentacuentos y los títeres que han provocado las risas de las pequeñas personitas. Los actores especializados en el teatro infantil tienen una sensibilidad especial para conectar con los pequeños y en esta actualización del cuento Tropos han conseguido que el público, acostumbrado a mil y un estímulos, siguiera la historia y aplaudiera sin parar. Porque en el cuento ha quedado claro que la nueva Blancanieves, a la vez divertida y un poco alocada, no sabe de tareas domésticas pero sí es capaz de programar una página web, y desde luego no va a besar a ninguna rana, por muy príncipe que sea, porque es demasiado joven para casarse. ¡Qué manía en los cuentos clásicos con casarse!. Un cuento de títeres con la dosis justa de humor y emoción, en una preciosa escenografía, unos cuidados títeres y toda la imaginación del mundo para hacer disfrutar a los niños. Es lo que quieren las cinco historias del Festival de Teatro Infantil, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Hoy martes, continuará en la Plaza de la Constitución a las 12.00 horas con ‘El espantapájaros fantasma’ de Mutis Teatro. Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de aspecto inquietante. La anciana propietaria lleva días sin ser vista. Corren rumores de que algo extraño está pasando. Una niña entra en la granja por secretos motivos. Y un niño la acompaña por afán de aventuras. Él irá descubriendo qué hay detrás del empeño de su amiga, de la desaparición de la anciana y de los extraños fenómenos que suceden. Por la tarde, a las 17.30 horas, será turno para que el Teatro Apolo alce de nuevo el telón, en este caso para ‘Trapito Viajero’ de la compañía La Gotera Lazotea. A Trapito, un trozo de sábana elegido por la niña Mara para ser su compañero inseparable, lo pierden un día. Trapito sabe que Mara lo necesita y él la necesita a ella así que decide ir a buscarla siguiendo sus recuerdos, que le llevarán desde un lugar muy frío como es el Polo a un lugar muy cálido como la Sabana. Pero aún le quedan recuerdos para seguir buscándola. Por último, el miércoles, 4 de enero, a las 12.00 horas llegará a la Plaza de la Constitución la obra ‘Los títeres de Caperucita Roja’ de A La Sombrita. La propuesta estética traslada a finales del siglo XIX y principios del XX. Un titiritero recorre Europa rumbo al sur con sus baúles, sus títeres y las historias que se va encontrando en el camino. “Caperucita Roja” es una de las representaciones más aplaudidas de su repertorio. Ya por la tarde, el Teatro Apolo tendrá la última cita del Festival de Teatro Infantil, de nuevo a las 17.30 horas con la obra ‘Los músicos de Brenes’, de Búho Teatro. Esta obra está basada en la fábula de los hermanos Grimm "Los Músicos de Bremen". Una historia muy conocida, en la que se intentan resaltar los valores que transmite esta fábula, principalmente la importancia de nuestros mayores para la sociedad, el poder que tenemos las personas al unirnos para conseguir un mundo mejor y la necesidad de cuidar del entorno que nos rodea sobre todo de los animales. Las obras de la Plaza de la Constitución de los días 3 y 4 de enero a las 12.00 horas son de entrada libre. Las entradas para los días 2, 3 y 4 de enero en el Teatro Apolo, a las 17.30 horas, se encuentran a la venta en la página web de venta de localidades del área https://almeriaculturaentradas.es/ y taquilla municipal del Apolo y tienen un precio único de cinco euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

