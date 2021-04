Una Docena De Alumnas En Un Curso On Line De Higiene Y Atención Sanitaria A Domicilio



Un total de doce alumnas participan desde el pasado jueves en un curso on line de Higiene y atención sanitaria domiciliaria organizado por el Centro Municipal de Información a la Mujer, Cruz Roja como entidad formadora y Clece como empresa contratante. El curso tiene una duración de 170 horas de formación on line y en la jornada de hoy ha tenido su única sesión presencial en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, en una jornada que ha contado con la presencia del vicepresidente de Cruz Roja, José Orozco, la concejala de Mujer, María del Carmen García Rueda, y el jefe de servicios de Clece Almería, Moisés Valdivia. La sesión presencial abordó un tema de la máxima importancia en lo que se refiere a la atención domiciliaria tanto de personas mayores como dependientes, como es el cuidado a la persona cuidadora.



Durante el acto, el vicepresidente de Cruz Roja, ha reivindicado el papel que está desempeñando la ONG durante la pandemia y ha hecho hincapié en que “tanto la atención a las personas mayores como la formación son parte sustancial en nuestra actividad y este curso es un ejemplo de la labor formativa que desde Cruz Roja prestamos a la sociedad”. Por su parte, la concejala de Mujer, María del Carmen García Rueda, ha destacado la importancia que para el equipo de gobierno de Vícar tiene la formación y ha puesto como ejemplo el Centro de Formación, “que va a convertirse en el referente provincial para la formación”. García Rueda ha pedido a las alumnas que aprovechen esta oportunidad, de formarse “para que cuando terminéis el curso estéis muy bien preparadas y podáis acceder al mercado laboral”.



El curso, que se extenderá hasta el próximo mes de mayo, está siendo impartido por Trinidad Romero, y aborda habilidades para identificar las necesidades de las personas dependientes, técnicas de aseo e higiene, planificación de menús y técnicas de alimentación, técnicas de movilización y traslado, o seguridad y primeros auxilios, entre otras. Las participantes deberán justificar un tiempo mínimo de presencia del 80% en las sesiones on line, su participación activa en las sesiones, así como realizar actividades, supuestos prácticos, y un cuestionario final, para poder superar el proceso formativo. Para cualquier duda, el alumnado dispone además de un correo de tutorización con el que resolver dudas, entregar actividades y participar en foros y chats, con una cobertura de 24 horas.