Salud decreta Nivel 4 Grado 1 y vuelven las restricciones a la capital

jueves 15 de abril de 2021 , 18:22h



El comité de expertos de la Junta de Andalucía establece nuevas medidas que entran en vigor a las 00:00 horas del 16 de abril y que pasan por reducir al 50% el aforo de cines, teatros y auditorios





El Ayuntamiento de Almería procederá a clausurar los parques infantiles, a reducir al 50% los aforos en cines, teatros y auditorios, al 30% en ceremonias civiles, y a evitar espectadores en competiciones, eventos y entrenamientos deportivos después de que la Delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía haya establecido para la capital el Nivel 4 Grado 1 de alerta sanitaria por COVID. Unas medidas que entran en vigor a las 00:00 horas de este viernes 16 de abril.



El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Almería se ha reunido este jueves para analizar los datos epidemiológicos y ha establecido que la capital deje el Nivel 3 y vuelva al Nivel 4 Grado 1, con unas medidas que se extienden a todo el Distrito Sanitario Almería.



Entre los principales cambios, la capital vuelve a clausurar los parques infantiles, que quedarán balizados, (no así los parques de calistenia, ni los biosaludables), cierra el Parque de las Familias (no cierra el Parque del Andarax y tampoco el recinto ferial), los aforos en cines, teatros y auditorios se reducen a la mitad, con un máximo de 200 personas en interior y 300 en exterior. Las competiciones, eventos y entrenamientos vuelven a quedar sin espectadores, el transporte público deberá mantener un asiento de separación entre viajeros y sólo podrá ocuparse el 50% del aforo en viajeros que vayan de pie.



Las actividades ambientales (también las visitas guiadas) se reducen a cuatro personas en interior y diez al aire libre, las ceremonias civiles (bodas) no podrán exceder del 30% del aforo permitido y en velatorios y entierros, únicamente pueden reunirse seis personas en interior y quince si la ceremonia es en el exterior.





Las actividades no esenciales cerrarán a las 20.00 horas

A pesar de la vuelta al Nivel 4 Grado 1 de alerta sanitaria, el comité de expertos ha propuesto adaptaciones a algunas de las medidas de protección. Se modifica, en este sentido, el horario de cierre de comercios y actividades a las 20.00 horas, en lugar de a las 18.00 horas que se establecía en la anterior orden de 8 de noviembre de 2020. Esto implica que el pago del ORA se mantiene puesto que los comercios y la hostelería cerrarán a las ocho. Las clases universitarias se mantienen presenciales (salvo que se pasara a Nivel 4 Grado 2), lo que no conlleva modificaciones en las líneas del transporte público urbano hasta el campus de La Cañada.



Igualmente, el comité de expertos ha decidido mantener la restricción de movilidad entre las 23 y las 6 horas, al igual que la limitación de reuniones a un máximo de seis personas en exterior y cuatro personas en espacios interiores de hostelería y similares.



Todos estos cambios corresponden a la adaptación de los servicios municipales a las medidas preventivas COVID-19, fijadas por la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento expreso a la responsabilidad de cara a controlar el nivel de contagios y salir cuanto antes de cualquier restricción. Por lo tanto, “responsabilidad y sentido común en favor de la vida, la salud y el futuro”.



Se mantienen abiertas todas las oficinas periféricas, al igual que los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, pero siempre con cita previa. Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido por Salud serán revisables en función de la evolución de la situación sanitaria.