Economía Ampliar Una empresa almeriense crea una cátedra de la Universidad de Granada viernes 19 de enero de 2024 , 12:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo de esta empresa almeriense es formar a estudiantes e investigadores en el campo de la farmacovigilancia y mostrarles las oportunidades que ofrece la industria farmacéutica El Aula de Farmacovigilancia es ya una realidad en la Universidad de Granada gracias a la iniciativa y al empuje de PVpharm, una empresa almeriense especializada en este complejo ámbito del sistema sanitario. “Esta idea surgió en una reunión con antiguos compañeros de la Facultad de Farmacia, a la que asistió también el decano de dicha Facultad, Manuel Sánchez Polo”, cuenta José Alberto Ayala Ortiz, CEO de PVpharm. “El principal objetivo con el que nace esta Cátedra es aproximar a los estudiantes de Farmacia y a sus investigadores a la Farmacovigilancia y a otras áreas de la industria farmacéutica, pero también ayudarles a ver otras posibilidades de salida laboral dentro de la industria”, explica el responsable de PVpharm, quien firmó recientemente el acuerdo entre la empresa y la Universidad de Granada con el rector, Pedro Mercado Pacheco. PVpharm trabajará de manera coordinada con los profesores Miguel Romero, del departamento de Farmacología, y Mª José Zarzuelo, del departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Junto a ellos, esta empresa almeriense dirigirá las distintas actividades previstas para la formación de los estudiantes e investigadores en el campo de la seguridad de los medicamentos de uso humano, así como de los complementos alimenticios y de los productos cosméticos. La primera de las conferencias tuvo lugar ante una abarrotada Aula Magna de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. ‘La importancia de la Farmacovigilancia en la protección del paciente’ fue el título elegido para esta charla inaugural, en la que el CEO de PVpharm insistió en que “el impacto que la seguridad del paciente tiene sobre la salud pública es muy importante”. Para José Alberto Ayala, colaborar con la Universidad de Granada, con sus estudiantes, docentes e investigadores, es importante para innovar y lograr nuevos avances dentro de la industria farmacéutica. Asimismo, entre los valores de esta empresa almeriense se encuentran el compromiso con la mejora de la sociedad y el impacto positivo en el entorno, que es pieza clave de su política de responsabilidad social corporativa. Mariano Madurga será el próximo invitado al Aula de Farmacovigilancia. “Es una institución en nuestro sector, pues fue quien estableció el sistema español de farmacovigilancia, que ahora se está tomando como ejemplo en Latinoamérica”, explica Ayala. Madurga explicará en una conferencia que también será retransmitida online para su seguimiento en Latinoamérica, cómo se están implementando los sistemas de farmacovigilancia en dichos países. Asimismo, se está trabajando en la celebración de una charla enfocada en aspectos prácticos de la Farmacovigilancia. Paralelamente, PVpharm presta apoyo a investigadores de la Universidad y a alumnos seleccionados para realizar trabajos de fin de grado y de fin de máster en este campo. Además, se ha ofertado la posibilidad de hacer prácticas en PVpharm a través del Aula de Farmacovigilancia. “La respuesta de los estudiantes e investigadores está siendo buenísima, se están mostrando muy activos y participativos. Los docentes están ilusionados y contamos con el apoyo del decano”, explica orgulloso Ayala, que tiene previsto entregar los premios a los mejores proyectos que tutorizan durante la próxima celebración de la festividad de la Inmaculada, patrona de los farmacéuticos. Precisamente, en el acto celebrado en diciembre del pasado año Ayala fue galardonado con una mención honorífica por su colaboración con la Universidad de Granada.

Una empresa global con sede en Almería PVpharm fue fundada por José Alberto Ayala en 2016 y desde entonces ha ido creciendo tanto en número de profesionales como en proyectos internacionales y en volumen de negocio. José Alberto Ayala cursó sus estudios de Farmacia en Granada y Copenhague. Fue en este país, Dinamarca, donde empezó a trabajar, primero para la industria farmacéutica y, posteriormente, para la Agencia Danesa del Medicamento, y donde comenzó su preparación como formador de la Agencia Europea del Medicamento (en ese momento ubicada en Londres y más recientemente en Ámsterdam). Tras varios años conociendo el sector por diversas partes del mundo, regresó a Almería para poner en marcha su propia empresa: “Mi experiencia y los contactos que he ido haciendo a lo largo de los años me han permitido crear un proyecto de consultoría global altamente especializada que está atrayendo talento internacional a la provincia de Almería”. Contando con la suerte de tener su sede en Almería, con la calidad de vida que esto conlleva, PVpharm se ubica en un contexto global dentro de un ámbito muy especializado. De hecho, de las diecinueve personas que forman el equipo, muchas provienen de otros países de la Unión Europea y algunas están ubicadas en otras localizaciones como Granada, Madrid, Praga y Lisboa. “Colaborar con universidades está en nuestro ADN”, confiesa Ayala, quien ya ha trabajado con las universidades de Almería, Alcalá, Bolonia y Valladolid, entre otras. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

