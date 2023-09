Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Una Feria muy viva Diego Cruz Más artículos de este autor Por domingo 03 de septiembre de 2023 , 23:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cada uno cuenta la Feria según le va y durante la semana pasada hemos podido escuchar y leer todo tipo de opiniones sobre las fiestas en honor de la Virgen del Mar, unas constructivas, otras sorprendentes y algunas realizadas claramente de oídas. Quienes sí les puedo asegurar que han vivido la Feria intensamente son los han trabajado en ella esos días, tanto en los preparativos como en su desarrollo, entre los que humildemente me encuentro. Y puedo asegurar con conocimiento de causa que la Feria ha sido participativa, inclusiva, solidaria, divertida y tranquila. Y con cifras de récord. Los almerienses y quienes nos han visitado no solo se han divertido, que es el principal objetivo de la Feria, sino que ésta ha supuesto un importante estímulo para el empleo y la dinamización económica de la ciudad, que es otro de los objetivos primordiales. ¿Qué podría haber ido mejor? Es posible, pero no hay que olvidar las altas temperaturas que hemos vivido y, sobre todo, la inflación que seguimos padeciendo y que ha provocado un incremento de precios que hace que todos nos palpemos el bolsillo antes de salir de casa. ¿Quiere esto decir que no haya que seguir mejorándola? Claro que no. No somos ni conformistas ni autocomplacientes y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y esa ambición de crecimiento que tiene la propia Feria demuestra que está más viva que nunca. Una de las grandes novedades de la Feria 2024 será que no se cobrará ninguna tasa municipal en el montaje de Casetas Tradicionales para incentivar que entidades y colectivos den el paso adelante y monten sus casetas en el Recinto Ferial. Además, vamos a convocar a la Comisión de Feria con todos los agentes sociales implicados para que nos propongan nuevas ideas para que nuestras fiestas sigan creciendo, invitación que haremos extensiva a todos los almerienses que quieran aportar sus sugerencias, incluidas también las “soluciones imaginativas” del partido socialista, que lleva veinte años criticándola y son incapaces de poner caseta. Ya saben, consejos vendo... Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 33 artículos Todos los firmantes