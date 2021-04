Sucesos Una nave destinada a autocaravanas ocultaba una plantación de marihuana jueves 22 de abril de 2021 , 09:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La nave tenía varias estancias, sirviendo de vivienda del arrestado, almacenaje de productos fitosanitarios, cultivo de marihuana, y zona de germinación Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una nave de Almería. Hay una persona detenida, y han sido intervenidas 294 plantas de marihuana.



Las numerosas quejas vecinales en torno a una nave de la Rambla Amatisteros alertaron a la Policía Nacional. El olor característico que emanaba de las plantas de marihuana hacia el exterior de la nave confirmaron las primeras sospechas policiales.



Además, la construcción tenía instaladas varias máquinas de aire acondicionado en funcionamiento las 24 horas del día.



Durante el registro llevado a cabo por la Policía Nacional en Almería, los agentes descubrieron una nave acondicionada para el alquiler un mantenimiento de autocaravanas. Una parte de la misma se destinaba a vivienda del arrestado, junto con tres estancias fabricadas con planchas de pladur, dónde se almacenaban productos o herramientas, zona de germinación y zona de cultivo y secado.



Han sido intervenidas 140 plantas de marihuana en proceso de secado, 154 esquejes, dos balanzas, 24 focos, 30 bombillas de 600w, y 23 transformadores.



El detenido de 29 años de edad ha pasado a disposición judicial acusado de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

