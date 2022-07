Capital Una placa en la Biblioteca Central agradece a José Montero Padilla su donación de 12.000 obras viernes 08 de julio de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, acompañado por familiares del sobrino del Maestro Padilla, ha elogiado “su altruismo y el amor a la ciudad, cediendo una colección con un alto interés bibliográfico e histórico” Ha sido un proceso laborioso pero que ha vivido su capítulo final con el descubrimiento de una placa que, desde hoy, dará nombre a una de las principales estancias de la Biblioteca Central José María Artero, la sala ‘José Montero Padilla’. Una muestra de profunda gratitud del Ayuntamiento de Almería con quien es sobrino del Maestro Padilla y que ha donado a la ciudad su colección bibliográfica que asciende a más de 12.000 títulos, de un amplio contenido que, además de la importancia en sí de los documentos, tiene un gran valor simbólico dado que incluye cartas, fotografías y objetos del Maestro Padilla, un ilustre almeriense, músico universal que llevó el nombre de Almería por todo el mundo en una época en la que era difícil hacerlo. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto con su hijo Carlos Montero, dos de sus nietos y la presidenta de la asociación Celia Viñas, Mari Luz Segovia, han descubierto la placa que bautiza para siempre la sala de lectura donde cada año se presentan decenas de libros. “Esta biblioteca, que es una de las mejores que hay ahora en toda España, es un espacio que pone al alcance de todos los almerienses la posibilidad de desarrollar los dos mecanismos del conocimiento sobre los que se construye el futuro de las sociedades: aprender y compartir. Y a esas dos actitudes queremos añadir hoy otros dos valores necesarios como son agradecer y reconocer, como hacemos hoy al inaugurar esta placa dedicada a José Montero Padilla, sobrino del Maestro Padilla”, ha dicho. Además de Montero Padilla, sus hijos y nietos, el primer edil también ha querido destacar “la labor que en todo el complejo proceso de donación de este extraordinario fondo bibliográfico ha tenido una figura destacada dentro del panorama cultural de nuestra ciudad, nuestra amiga Mari Luz Segovia, a la que quiero agradecer el empuje personal que ha ofrecido durante todos estos años al complejo proceso de donación de este fondo”. En representación de la familia, Carlos Montero ha querido devolver el agradecimiento “porque mi padre es una persona que siempre se ha sentido almeriense, es una tierra que tiene como propia, por su madre y su tío, y precisamente en Almería fue su último acto público, en Los Coloraos del 24 de agosto de 2016. Gracias a esta donación su biblioteca va a estar más viva que nunca”. Por último, Mari Luz Segura ha recordado el lema que siempre ha dicho José Montero Padilla: “Almería, ciudad para venir; Almería, ciudad para volver; Almería, ciudad para vivir”. En un entrañable final del acto, como recuerdo, tanto el alcalde como el concejal de Cultura, Diego Cruz, les han entregado un facsímil del diseño de la fachada del Ayuntamiento, a partir del original que se encuentra en el Archivo Municipal. Sobre la donación El proceso se inició el 9 de febrero de 2014, iniciado por la entonces concejala de Cultura, Ana Martínez Labella, continuada por su sucesor en el cargo, Carlos Sánchez, y culminado y rubricado finalmente por el actual, Diego Cruz. Además de los enseres referentes al Maestro Padilla, la colección incluye las obras completas de José Montero Padilla, las obras casi completas de su padre, José Montero Alonso, ediciones de autores de todas las épocas, algunas primeras ediciones de poesía española del siglo XX, obras de temática almeriense, primeras ediciones de libros de Celia Viñas, postales antiguas y cerámica conmemorativa de la fiesta de “Los Coloraos” del año 1988, colecciones completas e incompletas de revistas literarias y de investigación y archivadores con materiales de trabajo de José Montero Padilla. De la biografía de José Montero Padilla se puede destacar que es un escritor y periodista español que, entre otros reconocimientos, ha recibido la Encomienda de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Plata de la Universidad Complutense de Madrid y el Premio Castillo de Chirel de la Real Academia. Es Doctor en Filología Románica y en el campo docente ha sido Catedrático de lengua y literatura españolas de institutos nacionales de enseñanza secundaria y Director del Departamento de Filología y su Didáctica en la Universidad Complutense. Asimismo, es profesor numerario de Historia del Teatro en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

