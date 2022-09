Capital Una treintena de niños y niñas disfrutan de una gymkana sobre reciclaje domingo 25 de septiembre de 2022 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actividad, celebrada en el Parque de las Almadrabillas, forma parte del Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Almería Un grupo de más de 30 niños y niñas del municipio de Almería disfrutaron en la mañana de ayer sábado en el Parque de las Almadrabillas de una gymkana sobre reciclaje organizada por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, en el marco de las actividades programadas con motivo del programa Almería, Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. Talleres y juegos como “Cada cosa en su lugar" o "Pinza al maniquí", así como danzas y cantos rimados por el reciclaje, han hecho que los más jóvenes se conciencien por el medio ambiente gracias a una actividad organizada por Alejandro Galindo, desde la asociación ‘Participación Infantil’ de Almería y que contó también con la asistencia y participación muy activa de la concejala Paola Laynez, quien ha destacado la “gran acogida que ha tenido. Jóvenes, entre los 4 y los 11 años han disfrutado de los diversos juegos y pruebas mientras aprendían y aportaban sus ideas sobre cómo cuidar nuestro planeta”. Esta jornada dedicada a promover valores positivos en materia de reciclaje en los niños “de una forma divertida y dinámica, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo”, indica la edil, es parte también del Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Almería Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

