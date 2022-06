Almería Una triple okupación destroza una vivienda en Almería jueves 23 de junio de 2022 , 20:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La historia de Manuel la ha contado Antena 3. Manuel y su familia han sufrido una triple okupación de su vivienda y consiguió desahuciarlos. Los hechos ocurrieron en Almería. Su sorpresa llegó cuando entraron en la casa; los okupas la habían destrozado por completo. Manuel pensaba que su pesadilla había terminado. Más de un año esperando a que se marchasen todos los okupas. "No daban crédito las personas del juzgado a que esto hubiese ocurrido", dice Manuel. Las ventanas y las puertas están arrancadas. "Está todo destrozado", dice. Todas las habitaciones se encuentran en ruinas. Del baño no queda prácticamente nada. "Mira lo que han hecho con esto, los azulejos estaban ahí todos rotos", explica. Y, al bajar al sótano, se ve cómo los okupas rompieron las tuberías que lo inundaron todo. Además, arrancaron el sistema eléctrico. Triple okupación La casa sufrió una triple okupación. "El primero ya metió al segundo y el segundo ha metido al tercero", explica Manuel. Los vecinos convivían sin saber lo que hacían dentro de la casa. La casa tiene más de 500 metros cuadrados, 150 metros cuadrados de vivienda y un sótano de 50 metros. La casa se encuentra sin muebles también. "No comprendo que destrocen las casas y las dejen como esta, en siniestro total", se lamenta. La reforma para recuperar la casa ascendería hasta los 70.000 euros. La familia explica que compraron la vivienda con una ilusión que han perdido. Invirtió todos sus ahorros en la compra de la vivienda. "Se nos han quitado las ganas de la casa", concluye. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

