Opinión Unidad frente a la violencia de género María Vázquez domingo 27 de noviembre de 2022 , 04:00h La mejor respuesta que la sociedad almeriense puede dar a la tragedia de la violencia de género es la unidad y la firmeza ante los abusos y las desigualdades. Todos juntos debemos respaldar la actuación policial y judicial ante los que asesinan o maltratan a las mujeres y mantener con serena contundencia el absoluto rechazo a un problema que, estoy convencida, podremos resolver si nos mantenemos unidos y no nos dejamos dividir por los matices políticos. El Ayuntamiento de Almería ha organizado y participado este año en una veintena de actividades dirigidas y comprometidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres incidiendo en el poder de la unidad como herramienta de respuesta y freno a estos delitos. Unas actividades en las que hemos participado junto a la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la Diputación, el hospital Torrecárdenas y la Universidad de Almería, y que han tenido como eje central una campaña municipal que hemos llamado 'Toma la decisión correcta: no al maltrato'. Quiero destacar el trabajo que ha realizado el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con la concejal Paola Laynez al frente, del mismo modo que quiero dar las gracias a centros educativos, al centro penitenciario de El Acebuche, a colectivos ciudadanos, organizaciones y asociaciones vecinales, a los centros de servicios sociales y al grupo específico VIOGEN de la Policía Local. No quiero dejar de mencionar la celebración del Concurso audiovisual contra la violencia de género Miradas Adolescentes 'Antonio Galindo', que se celebra además en el marco de FICAL, y la colocación de cuatro bancos rojos repartidos por nuestra ciudad con lemas con los que recordar a las víctimas de violencia de género. Todos coincidimos en que la sociedad almeriense debe hacer frente con firmeza y calma a los violentos y no tolerar bajo ningún concepto que nadie ejerza violencia física o emocional contra una mujer por el mero hecho de serlo. Y para ello, como todos los años, hemos hecho visible nuestra repulsa a los criminales y abusadores con la lectura de la Declaración Institucional elaborada por el Consejo de la Mujer, la iluminación nocturna de color morado de diferentes edificios públicos, así como diferentes concentraciones, manifestaciones y marchas de protesta. Sigamos trabajando para erradicar esta lacra. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP)