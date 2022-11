Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 25N: Mensaje de unidad contra la violencia hacia la mujer viernes 25 de noviembre de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La responsable del IAM ha sido la encargada de la lectura del Manifiesto de este 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido el acto institucional que se ha celebrado en la sede del Gobierno andaluz con motivo del 25 N Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha animado “a todas las administraciones y a la sociedad a trabajar unidos con esta lacra de la sociedad”. La lectura del manifiesto con motivo del 25N ha corrido a cargo de la responsable del IAM, María del Mar Esparza, que ha participado en este acto junto a los directores generales y delegados territoriales del Gobierno andaluz en Almería, representantes de otras instituciones como el subdelegado del Gobierno de Almería, José Mª Martín, el vicepresidente de la Diputación Provincial y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Miguel Columna, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de distintas asociaciones de la provincia. Martín ha asegurado que “hoy es una jornada reivindicativa porque unidas, todas las administraciones tenemos que alzar la voz y seguir luchando por acabar con la violencia de género”. Ha insistido en que “debemos trabajar por una sociedad más humana, más justa, más comprensiva, más moderada, y dialogante, con un objetivo común, como instituciones dejar a un lado los protagonismos, los partidismos y las excusas para dar pasos firmes hacia delante”. Durante su intervención la delegada del Gobierno ha hecho referencia al lema de la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo de este 25N y ha pedido “dar el paso”, como ha explicado porque “cada paso, cuenta, uno a uno, hasta llegar al último que será acabar con la violencia machista”. La delegada ha afirmado que “además de ser un día para reivindicar, es una jornada triste porque tenemos en nuestra mente y en el recuerdo a Maite Corral una vecina de Tíjola, víctima mortal de la violencia de género en mayo de este año”. De esta forma, se ha referido a este día en el que conmemoramos “el hecho de luchar contra la violencia hacia las mujeres porque luchar contra ello es cuidar, vigilar, concienciar, educar, atender, perseguir, evitar y sobre todo es construir una sociedad más humana en todos los órdenes y en todos los ámbitos. Por esta razón, ha asegurado que “desde el Gobierno andaluz seguiremos haciéndole frente a todas las manifestaciones de la violencia de género”, añadiendo además que “lo último es callar y mirar hacia otro lado”. Por último, la delegada ha recodado que del total de mujeres víctimas mortales por violencia de género en Andalucía el pasado año, solo el 11,11% había interpuesto denuncia previamente. Por esta causa, ha pedido que “no haya ni un silencio más, hay que hablar y que se sepa la verdad y la verdad es que la agresión nunca es una forma de amor porque donde hay amor no existe la violencia, tal y como dijo ayer el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno”. Aumentan las llamadas al 900 200 999 Martín ha puesto en valor que “cada vez más mujeres confían en la administración autonómica para denunciar su situación de violencia y pedir ayuda”. Los recursos del Gobierno andaluz ya sean el teléfono 900 200 999, los Centros Provinciales de la Mujer en las capitales de provincia o los Centros Municipales de Información a la Mujer en el entorno rural se han convertido, tal y como ha explicado Martín, “en una referencia para las mujeres andaluzas en la lucha contra la violencia de género”. El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en la provincia de Almería en los nueve primeros meses del año a través del Centro Provincial de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer y el teléfono 900 200 999 a un total de 10.458 mujeres, lo que supone un aumento de casi el 28% (27,62%) con respecto a 2018, dando asistencia a 2.264 mujeres más. Hoy en día se atiende de media a 38 mujeres al día frente a las 30 del año 2018. Las consultas relativas a violencia de género han crecido un 42,98% con respecto a 2018: pasando de 2.631 a 3.762, es decir, 1.131 más. Hasta septiembre se ha acogido en los centros del IAM (centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados) a 195 mujeres y sus hijas e hijos, un 21,11% más que en el mismo periodo del año 2018 y una cifra similar a la de 2021 (194). Estos recursos favorecen el restablecimiento de los derechos vulnerados a través una atención integral mediante la programación, desarrollo y evaluación de las intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las personas acogidas superen la violencia padecida.

Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.