Deportes Unión Atletas Almería en el puesto 21 sobre 421 equipos del ranking estatal viernes 29 de enero de 2021 , 20:12h

El club que une a deportistas veteranos ha logrado colocarse entre los 25 mejores de toda España en el año 2020 La unión hace la fuerza y eso bien lo saben los deportistas almerienses. Desde la base hasta los más veteranos, cada vez son más los éxitos deportivos que llegan a la ciudad. Esta vez, el Club Unión Atletas Almería vuelve a brindarnos alegrías gracias al baremo que ha emitido la Real Federación Española de Atletismo. A través de un ranking de equipos de atletismo máster, han reunido a un total de 421 club y el conjunto de Almería se ha posicionado en el puesto número 21, estableciéndose entre los 25 mejores clubes de España en el año 2020, entre los que se encuentran clubes como el Playas de Castellón, en primer lugar, o Barcelona At, en octavo puesto. El CD Unión Atletas Almería es un club que reúne mayoritariamente a atletas máster de Almería. Se trata de un equipo que cuentan con 65 atletas federados y gracias a su trabajo, siguen demostrando que el deporte almeriense tiene mucho que ofrecer, sin importar la edad en la que se encuentren. Juani Gibaja, atleta del club, ha expresado al PMD que "más que nunca, ratificamos que la unión hace la fuerza y nos da motivación para seguir trabajando y afianzándonos como el gran equipo que somos". Además, adelanta que los deportistas se están preparando en la pista Anexa de Almería para los próximos campeonatos que se celebrarán en el mes de febrero. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, por su parte, ha felicitado "el trabajo y los resultados que siguen recogiendo los atletas máster, es un orgullo ver que Almería es una ciudad de deporte en todas las disciplinas y, sobre todo, que la categoría máster siga demostrando su capacidad en la pista".

