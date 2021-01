La Banda Municipal de Almería se ‘paseará’ este domingo por ‘Viator’

viernes 29 de enero de 2021 , 20:14h

Será a las 12.00 horas en el perfil de Facebook del Área de Cultura y Educación y, a continuación, se compartirá en el resto de redes sociales





Las restricciones a la movilidad están ayudando a frenar la curva de contagios en esta nueva escalada de datos. El movimiento entre municipios no está permitido en más de la mitad de la provincia pero eso no impedirá imaginar y soñar con la música, siempre un vehículo para ello desde tiempos inmemorables. Ese es el espíritu del nuevo ciclo de conciertos virtuales emprendido por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la Banda Municipal de Música que, bajo el título de ‘Un paseo por Almería y Provincia’ se citará cada domingo a las 12.00 del mediodía en las redes sociales del Área.





Tras Alboloduy la pasada semana, este domingo, 31 de enero, será el turno del pasodoble ‘Viator’. Será a las 12.00 horas en el perfil de Facebook del Área de Cultura y Educación y, a continuación, se compartirá en el resto de redes sociales. (Facebook: Cultura Almería, Twitter: @Culturalmeria e Instagram: Culturalmeria).



Bajo la batuta del director David Sánchez Uribe, la Banda interpretará el pasodoble ‘Viator’, compuesto por Agustín Clemente Carrión, que fue estrenada el 4 de julio de 2013 en el CP Joaquín Visiedo de la localidad, por la Banda Municipal de la localidad, dirigida por su propio autor.



El concejal responsable del Área, Diego Cruz, recuerda que “la Banda Municipal siempre ha estado al lado de los almerienses. Lo hace durante todo el año, tanto en su amplia programación de conciertos en cada una de las temporadas, como con actividades solidarias y benéficas, así como en los actos más importantes y solemnes de la ciudad por lo que, en un momento en el que todo apoyo moral es fundamental en esta difícil situación, no podía ser menos tal y como demostraron también en la pasada primavera”.



Desde la Banda Municipal de Música de Almería, su director, David Sánchez Uribe, comparte que “es momento de quedarse en casa y de disfrutar de la música, para ello los profesores de la Banda Municipal teletrabajamos con cariño para todos sus seguidores”. Como en todos los conciertos de este ciclo y también en el confinamiento de la pasada primavera, la producción audiovisual corre a cargo del Profesor de la Banda, José Francisco López.