Deportes Unión Atletas Almería, plata en el Campeonato Andaluz de Clubes al Aire Libre martes 13 de julio de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por su parte, el equipo masculino ha quedado en cuarto lugar, en una competición donde han asistido con una delegación de 35 atletas



Las deportistas de Unión Atletas Almería han demostrado su excelente estado de forma con la medalla de plata en el I Campeonato Andaluz de Clubes Master al Aire Libre. Éxito que se une a la sexta plaza en el III Campeonato de España de Clubes de 2ª División celebrado hace unas fechas. Por su parte, el equipo masculino ha sido cuarto en la competición andaluza.



Ha resultado el gran colofón a la temporada al aire libre, donde el atletismo master de Almería ha demostrado su calidad en la pista. La competición se celebró el pasado 11 de julio en Carranque, y participaron once equipos andaluces en chicos y siete en chicas. Los atletas de Almería hicieron un gran papel como reflejan las posiciones logradas.



Unión Atletas Almería viajó al campeonato con una delegación compuesta por 19 chicos y 16 chicas, junto a la delegada, fotógrafos y equipo técnico. Hay que recordar que UAA ya logró la pasada primavera el récord de España 4 x 100 mixto para mayores de 50 años, y numerosas medallas en los diferentes campeonatos donde participan. Por tanto, el club deportivo Unión Atletas Almería ha visto recompensado con resultados deportivos los intensos entrenamientos que realiza en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, quiere felicitarles por “la excelente temporada al aire libre que han desarrollado. A pesar de las dificultades de la pandemia, que ha impedido un entrenamiento normal, los hombres y mujeres de Unión Atletas Almería han sabido adaptarse y competir de forma brillante representando a Almería”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.