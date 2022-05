Opinión Universidad sin edad Paola Laynez Más artículos de este autor Por domingo 29 de mayo de 2022 , 20:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acabamos de clausurar un nuevo curso de la Universidad de Mayores y, un año más, las ganas de aprender y de compartir de casi medio millar de almerienses de más de 60 años han batido récord. Nuestros mayores vuelven a darnos una lección de vida, de entusiasmo y de ilusión por seguir aprendiendo, estudiando, conociendo y compartiendo lo conocido con otros. No hay edad para mantenerse activo, no hay edad para ser feliz, no hay edad para seguir dibujando un proyecto de vida, tal y como demuestra la cifra de matriculaciones en la Universidad de Mayores. Un total de 346 almerienses de la capital (la mayoría, mujeres) se han matriculado en alguno de los tres itinerarios formativos que ofrece la Universidad de Almería a los mayores en un curso que, por fin, ha recuperado la presencialidad después de dos años de pandemia. La cifra de matriculaciones, que prácticamente ha alcanzado los 500 si sumamos los alumnos de la sede de Roquetas de Mar, es ya un síntoma de éxito. Los alumnos han podido elegir entre uno de los tres itinerarios ofertados: de Ciencias, de Ciencias Sociales o de Humanidades; y hay quienes ya han cursado más de uno de esos itinerarios, enganchado a la máxima de que aprender no ocupa lugar. Ni tiene edad, podríamos añadir. La Universidad de Mayores se ha convertido, además, en un fantástico programa de envejecimiento activo que, gracias al profesorado y a los itinerarios sin edad, favorece el encuentro intergeneracional y permite a los alumnos conformar, a lo largo de los cursos, una segunda familia. Una propuesta con la que el Ayuntamiento de Almería colabora desde hace años y que se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos tanto por el número de alumnos, como el de profesores, como por los beneficios que ofrece para todos. Orgullosos de ser una de las sedes de este programa, desde el Ayuntamiento de Almería hemos querido felicitar, una vez más, a quienes la hacen posible, a quienes sacan de ella el máximo provecho y la engrandecen con sus aportaciones como alumnos. Enhorabuena por el trabajo bien hecho y ¡a por el curso próximo! Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 24 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)