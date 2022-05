Capital Enfermería recupera su gala tras los dos años de pausa por el covid19 domingo 29 de mayo de 2022 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su “alegría por poder volver a vernos” para celebrar el día de San Juan de Dios y reconocer “la extraordinaria labor” del colectivo durante la pandemia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado su “alegría por poder volver a vernos” y celebrar el día del patrón de los enfermeros, San Juan de Dios, tras dos años de parón por la pandemia. En un emotivo acto en el Auditorio Maestro Padilla, cedido por el Ayuntamiento al Colegio Oficial de Enfermería de Almería para la ocasión, el primer edil ha aplaudido “el trabajo, compromiso y cercanía” de todo el colectivo “por lo que habéis hecho por nosotros, especialmente en estos últimos meses”. “De todo corazón: gracias por todas las vidas que habéis salvado y ayudado a salvar”, ha agradecido.



En este sentido, ha asegurado que “Almería tendrá para siempre una deuda eterna de gratitud con sus enfermeras y enfermeros”, por lo que ha apuntado que es “muy importante”hacer visible ante el conjunto de la sociedad almeriense que “hoy nos acordamos de los profesionales que ya no están y de los que ahora mismo están ayudando a salvar vidas en hospitales y centros de salud”.



Por último, el alcalde, acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha felicitado a todos los profesionales que han sido reconocidos y homenajeados en esta gala y a las tres últimas nuevas promociones de profesionales de la salud, al tiempo que ha reconocido la “extraordinaria y heroica gestión de la pandemia y de la vacunación Covid en la provincia de Almería”. Por su parte, la presidenta del COE de Almería, María del Mar García, se ha mostrado orgullosa de los profesionales a los que representa y de su papel en la sociedad: “En el día de nuestro patrón debemos recordar la importancia que tiene nuestra profesión para la salud de las personas. Nuestros cuidados, atenciones y conocimientos son fundamentales a la hora de lograr el bienestar de aquellos que más lo necesitan, y como tal debemos ser reconocidos”. Apoyo institucional al colectivo Asimismo, la vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez, ha puesto en valor el papel “esencial y vital” de la profesión para combatir la pandemia: “No sólo habéis demostrado la importancia de vuestros cuidados a los enfermos, sino que habéis sido el sujeto fundamental para el Plan de Vacunación y prevenir la propagación del COVID. Quiero felicitar a todos los premiados y poner en valor a todos los profesionales que cada día se levantan, ya sea en la atención o investigación, a trabajar por cuidar a todos los almerienses. Además, quiero dar la bienvenida a los nuevos profesionales que se han incorporado a esta carrera en estos dos últimos años con el fin de mejorar la atención al paciente”, ha explicado. Del mismo modo, el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha manifestado su agradecimiento al Colegio de Enfermería por una distinción que ha sido posible gracias a la implicación y a la labor que han realizado los profesionales de enfermería, junto con el resto de sanitarios en nuestra provincia durante la pandemia por el COVID-19. Belmonte ha incidido en la importancia de la enfermería para el sistema sanitario y ha tendido la mano a seguir trabajando, como hasta ahora, en estrecha colaboración por la salud de los almerienses”. Por último, el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Almería, Gabriel Aguilera, ha destacado “la magnífica relación” que hay entre el Colegio y la UAL. También han acompañado a los enfermeros en el día de su patrón representantes del Hospital Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada; el sindicato SATSE y CSIF, así como los colegios profesionales sanitarios de Almería, entre otros. Reconocimientos Sin duda, el momento más emotivo de la velada ha llegado con el reconocimiento a la Enfermera del Año, que este año recayó sobre Encarna La Casa, “una reconocida profesional que se ha ganado, con su trayectoria y dedicación, el reconocimiento de toda la familia enfermera”, señaló la presidenta del COE. Durante la celebración también se ha homenajeado a los enfermeros que se han jubilado entre 2020, 2021 y 2022 –un total de 36-, tras dedicar toda su vida a su profesión, así como a los 183 colegiados que, entre 2020, 2021 y 2022, han cumplido 25 años desempeñando su labor. Todos ellos han subido al escenario entre aplausos para recoger sus galardones al mismo tiempo que han recibido el cariño de todos los presentes en el evento. El acto del patrón de todos los enfermeros ha servido igualmente para seguir fomentando e incentivando la investigación, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería y AMA Seguros. Así, ha tenido lugar la entrega de los XXX Premios Santiago Vergara, una de las ediciones en la que más trabajos se han presentado de toda su historia y cuyo primer premio, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, está dotado con 2.000 euros. El trabajo merecedor de este primer premio ha sido el de Juan Francisco Jiménez, titulado ‘Enfermero de práctica avanzada como estrategia para la mejora en el pie diabético’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.