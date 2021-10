Economía UP por Almería respalda los PGE para 2022 viernes 22 de octubre de 2021 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La formación considera que las cuentas estatales suponen un “paso importante” para que la provincia salga del “aislamiento y el maltrato de Gobiernos anteriores”





La responsable provincial de Podemos en Almería, Vanessa Vicent, junto con la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Mª Jesús Amate, han hecho una valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 anunciados por el Gobierno de coalición y los han definido como “unos Presupuestos históricos que, por su carácter ambicioso, expansivo y social, suponen un paso importante para que la provincia de Almería salga de aislamiento y el maltrato de Gobiernos anteriores”.



Tanto Vicent como Amate han coincidido en destacar que la provincia de Almería sigue teniendo una inversión por habitante “200 euros por encima de la media del conjunto del país y de Andalucía”, alcanzando una inversión real de 347,7 millones de euros que es, en términos relativos, “la inversión más importante de Andalucía”.



Uno de los objetivos prioritarios de estas cuentas, han explicado, pasa por “reforzar nuestro estado social y garantizar el acceso a los derechos básicos a toda la ciudadanía para evitar que vuelva a pasar lo mismo que pasó en la crisis anterior, donde miles de almerienses fueron arrastrados hacia la exclusión social y la vulnerabilidad”.



Además, han añadido, estos presupuestos suponen un “avance en infraestructuras y en vertebración territorial, lo que sienta las bases para romper el aislamiento de la provincia y favorecer su integración en la red de transporte a nivel estatal y europeo”.





Infraestucturas, carreteras y desaladoras

En lo relativo a infraestructuras, desde Unidas Podemos han puesto en valor que Almería “es la sexta provincia a nivel nacional con mayor inversión en materia de transporte con 318,85 millones de euros” y han afirmado que desde su formación seguirán “empujando para mantener la senda de los PGE de 2022 en lo que queda de legislatura y para que se ejecute cada euro presupuestado”.



Así, la financiación para carreteras sube un 65% con respecto a 2021, pasando de 16 a 40 millones, con especial mención para la partida de 15 millones destinada a la ejecución del enlace de Viator entre la A-7 y la A-92. Asimismo, se incluyen partidas “necesarias para la redacción de estudios y proyectos esenciales para mejorar el acceso a la provincia como, por ejemplo, la mejora del enlace desde la A-7 a Roquetas y Vícar”.



A nivel ferroviario, Vicent y Amate han subrayado que la inversión para el Corredor Mediterráneo, en particular para la línea de alta velocidad Murcia-Almería, “tendrá un impacto en la provincia de más de 250 millones, a los que hay que sumar otros 18 millones de ADIF para la red convencional”.



En total, el sector ferroviario presenta partidas para inversiones por valor de 270 millones, más otros 2 para el sector aeroportuario y 4,5 para la Autoridad Portuaria de Almería, lo que incluye un gasto de casi un millón de euros para actuaciones para el desarrollo del Poniente y entre puerto y ciudad.



En relación a la desalación, desde ACUAMED se destinarán 5 millones de euros para la desaladora en el Bajo Almanzora, casi 2 millones y medio para la de Balerma, otros 2 para la de Carboneras, 445.000 euros para la ampliación de la desaladora de Dalia y 200.000 euros para la resolución del vertido de Carboneras.





Partidas sociales

En cuanto al gasto destinado a la protección social, Vicent y Amate han hecho hincapié en que, gracias a la labor de los diputados andaluces de Unidas Podemos, los PGE de 2022 presentan “cifras récord” que tendrán “un impacto muy relevante a la hora de garantizar una recuperación justa de la crisis social y económica que ha provocado la pandemia de Covid-19”.



Para que la recuperación sea sólida y equilibrada, han defendido, es esencial “mantener el poder adquisitivo de los hogares” y, en este sentido, ambas dirigentes han puesto en valor “el aumento histórico” de más de un 23% en la partida de dependencia, “fundamental para aliviar las listas de espera y dar cobertura a los 26.000 dependientes de la provincia”, así como la revalorización de las pensiones según el IPC, que afectará a 110.000 pensionistas, o la subida del 3% en las no contributivas.



Por otra parte, la ampliación del bono social eléctrico “ayudará a más de 40.000 hogares almerienses a no tener que elegir entre poner la estufa o llenar la nevera”. En suma, y con el objetivo de paliar la situación que enfrentan las familias monomarentales, “que son las que presentan una mayor incidencia de exclusión social”, el aumento del IPREM supondrá más ayudas para 45.000 hogares y la subida del 3% del Ingreso Mínimo Vital beneficiará a alrededor de 21.000 personas.





Juventud

Según han explicado Vicent y Amate, otro de los retos que afrontan las cuentas para 2022 se centra en “cerrar la brecha generacional y reducir las altas tasas de paro y precariedad que sufren las nuevas generaciones, facilitándoles el acceso a derechos básicos como son renta, vivienda y formación”.



Para ello, estos presupuestos contemplan más de 7.500 millones de gasto a nivel nacional para la formación profesional, que tendrán una recaída importante en Andalucía y en la provincia de Almería, así como 50 millones para políticas activas de empleo y en apoyo al sector agrícola, de los que alrededor de 5 tendrán un impacto directo en Almería.



Además, Vicent y Amate han destacado que las partidas en políticas de vivienda “ayudarán a emanciparse a unos 5.000 jóvenes almerienses que en este momento no pueden acceder a este derecho básico”. En este sentido, desde Unidas Podemos han recordado que la aprobación de los PGE de 2022 “está condicionada a la nueva Ley de Vivienda, donde se plantea, por primera vez, una regulación de las zonas tensionadas a fin de aliviar, de manera significativa, la situación de los hogares en alquiler, en particular en la costa”.



Asimismo, ambas dirigentes han puesto de manifiesto que el incremento de gasto para becas beneficiará 11.000 matriculados en la Universidad de Almería, que además recibirá más de 1,2 millones de euros en concepto de recualificación y modernización y digitalización. Por otra parte, el nuevo bono cultural llegará a casi 7.000 mil jóvenes de la provincia.





Junta de Andalucía

Finalmente, desde Unidas Podemos han alertado de que "todas las administraciones, cada una a su nivel, tienen que hacer su parte", por lo que desde la confluencia esperan que los presupuestos andaluces sean "tan positivos para la provincia como los presupuestos del Gobierno de coalición".

