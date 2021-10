El PP no permitirá que ADIF “haga caja” con el soterramiento de Almería

viernes 22 de octubre de 2021 , 13:12h

Denuncia que el PSOE pretende que los almerienses hagan un desembolso que no se le ha pedido a otras ciudades

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha destacado hoy la necesidad de que la provincia de Almería tenga AVE cuanto antes y ha pedido a ADIF una financiación justa para el soterramiento de las vías del tren en la capital, tras la reunión que mantuvo ayer en Madrid el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, con la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez.

Castellón recuerda que para que el AVE llegue al centro de la ciudad es necesario que la integración esté ejecutada y para ello se necesita financiación. En este sentido el diputado popular ha pedido a ADIF que se vuelque con la ciudad almeriense y si llega dinero de los Fondos Europeos se haga un reparto justo para la totalidad de la obra.

El diputado del PP señala que ADIF pretende que parte de las obras del soterramiento del tren la paguemos los almerienses con nuestros impuestos municipales y que otra parte la paguemos con las plusvalías urbanísticas que salen también de nuestra ciudad.

“No queremos ser ni más ni menos que otras ciudades que tienen un modelo de soterramiento similar al que el Ayuntamiento de Almería le plantea a ADIF. Lo que ADIF ha considerado como obra ferroviaria en Lorca, en Murcia y en otros soterramientos, y por tanto ha soportado a su costa, no puede no serlo en la ciudad de Almería. Para esas actuaciones hay Fondos Europeos que deben destinarse a las mismas y no recurrir ni a los impuestos de los almerienses, ni a las plusvalías urbanísticas”, manifiesta.

Miguel Ángel Castellón recuerda que los almerienses han renunciado a todo lo que no era necesario en el proyecto del soterramiento, que no es un capricho ni del alcalde, ni de los ciudadanos, sino una necesidad de la ciudad, por ello reclama a ADIF que por una vez se vuelque con la ciudad para que la inversión procedente de Europa se destine a financiar toda la obra.

“Exigimos a ADIF que no se ande con medias tintas y ponga ya el dinero necesario para que el AVE y el soterramiento sean una realidad en Almería, así como que la aportación sea justa y que los almerienses no sean los grandes perdedores en una infraestructura que es vital para el desarrollo de la ciudad y que es una historia interminable”, subraya.



Por otra parte, Miguel Ángel Castellón afirma que nadie puede asegurar que las obras del soterramiento empezarán en 2022 cuando “ni tenemos plan de financiación, ni tenemos proyecto de obras, y lo único que ha hecho ADIF del soterramiento ha sido materializar aprovechamientos urbanísticos en el Toblerone”.

“Exigimos al Gobierno que empiece a poner dinero publico de los PGE para sufragar esta actuación. No puede ser que los presupuestos con más gasto público de la historia, gran parte de ellos con Fondos Europeos, no destinen ni un solo euro a una actuación que se encuadra perfectamente en los objetivos que exige Europa”, destaca.

En cuanto a la Estación de Ferrocarril el diputado del PP señala que la prioridad es que este edificio emblemático de la ciudad no permanezca más tiempo cerrado.

“Lo que los almerienses quieren es que la estación se abra cuanto antes y no se deteriore con el paso del tiempo mientras no se utiliza. El Ayuntamiento ya ha puesto sobre la mesa lo que pretende hacer, un gran espacio cultural, pero la prioridad es que se abra cuanto antes, y que se le de, o el uso cultural por el que apuesta el Consistorio, o el uso ferroviario que pretende ADIF”, concluye.