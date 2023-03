Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar URA empata en un lugar mítico para seguir con vida domingo 12 de marzo de 2023 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia (24-24) Los cruzados ensayan bajo palos en la última jugada de su duelo en Fadura frente a Getxo para nivelar un tanteo que tuvieron a favor durante más de una hora y sueñan aun con llegar al playoff Hasta el minuto 64, cuando se transformó el segundo ensayo logrado por los vascos, el mando era almeriense. De tenerlo controlado a estar casi perdido, para al final, con mucha fe, lograr una igualada in extremis con la que concluyó el encuentro. URA jugó por primera vez en su historia en un lugar, valga la redundancia, histórico, y aprovechó la ocasión para estar a la altura de lo que el campo de Fadura merece. Getxo, con tan solo un punto en tres derrotas, recibía muy necesitado a unos cruzados igualmente en crisis de resultados, con tres partidos perdidos consecutivos. Había que sumar sí o sí, pero el reparto de puntos, dos cada uno, es mejor para almerienses que para vascos. Y es que con los resultados de esta jornada Unión Rugby Almería tiene a tiro la cuarta plaza, si bien es cierto que todavía tiene que descansar. Lo hará precisamente este fin de semana próximo, y después le quedará, ojalá que con el equipo completo, intentar la remontada en la tabla al medirse al segundo, tercero y cuarto de la clasificación una vez finalizada la quinta jornada del Grupo Élite. Se sigue vivo, que no es poco, máxime sabiendo las penurias sufridas por las bajas a partir del debut en Jaén. Restará el final de infarto con Zarautz en casa, Zaragoza fuera y Santander en el Juan Rojas, con la intención de tener mucho en juego ese día, 16 de abril, respecto a ser de playoff. En cuanto a la visita a Fadura, URA realizó un partido marcado por la concentración y la disciplina en la primera parte. Acumulando posesión, pudo verse por detrás en tiro a palos que parecía sencillo, pero que Getxo no acertó a transformar, y de ahí se pasó a una escapada magistral del Sebas ‘Hacha’ Urgu de su mejor época, imparable en ala izquierda en velocidad para plantarse en la zona de marca antes de la media hora. La transformación de Castro elevó el 0-7, engordado al poco tiempo, jugando muy bien la touche en diez metros contrarios para acumular fases, percutir y abrir la puerta debajo de palos en el minuto 23. Comenzó entonces una sucesión de golpes en contra. Uno de ellos fue aprovechado por Arrate para recortar el tanteo y situarlo en 3-14, con el que se llegó al descanso de un partido bastante rojiblanco en cuanto a dominio. Una muestra más de ello fue que se perdió el tercer ensayo en una pérdida extraña cuando se estaba en cinco metros contrarios, lo cual habría sido un paso muy firme de cara a la segunda parte. De hecho, nada más reanudarse, y en un nuevo golpe sancionado a los cruzados, Getxo recortó un poco más para situarse 6-14, si bien URA respondió de modo rápido con otro tiro a palos dentro de Castro para dejar las cosas como estaban en el minuto 47, con casi todo el segundo tiempo por jugarse. Los vascos, atosigados por las derrotas y con peligro de verse definitivamente fuera de la lucha definitiva por el ascenso, apretaron los dientes y metieron a los cruzados dentro de su línea de 22, sacando mucho provecho a los golpes al producirse de modo consecutivo dos amarillas para Quiroga y Fede. En inferioridad de uno URA encajó el primer try por empuje, no transformado, apretando el marcador a 11-17. De nuevo en inferioridad, pero de dos hombres, se encajó el segundo ensayo desde una touche en amago a maul, después abriendo el balón por la existencia de huecos al estar con dos jugadores menos. De fácil transformación, los getxotarras dieron la vuelta al tanteo. Se entraba en el último cuarto de partido con 18-17 y Unión Rugby Almería tocado y presa de los golpes de castigo. El extremo de ello fue recibir dos tiros a palos para que el tanteo se marchase a 7 de renta local, un 24-17 a falta de dos minutos. Hugo antes de ello una progresión extraordinaria de Raffaini, prometedora, hasta los cinco metros, pero se perdió el oval en el último instante y se pagó con seis puntos en contra en vez de cinco o siete a favor. Con todo, URA creyó, tiró de su juego, tuvo posesión de oval y lo movió con celeridad y eficacia. Se tuvo paciencia y se encontró el agujero otra vez bajo palos con Raffaini recibiendo justicia a sus jugadas anteriores. Castro completó y el 24-24 cerró el choque con dos puntos que pueden saber a poco… o a mucho. FICHA TÉCNICA: Getxo RT (24): Pérez, De Irala, Berri-Otxoa, Lugaresaresti, Pilia, Gómez, Larrinaga, Sotillo, Rodríguez, Cirarda, Arrate, Pooli, Iose, Zubeldia y Cronje. También jugaron De la Fuente, Viteri, Viana, Calvo y Nolasco. Unión Rugby Almería (24): Nemo, Giardina, Fede, Ata, Quiroga, Román, Mudo, Pocho, Lamboglia, Castro, Hacha, Rosales, Raffaini, Luis Gómez y Chema. También jugaron Juanma, Momia, Diallo y Lea Rivero. Árbitro: Roger Parera. Expulsó temporalmente a Quiroga (min. 54) y a Fede (min. 61) por parte de URA, así como a Iose (min. 48) y Sotillo (min. 78). Tanteo: 0-7, min. 18: ensayo de Sebas ‘Hacha’ Urgu transformado por Castro. 0-12, min. 23: ensayo de Quiroga transformado por Castro. 3-14, min. 26: patada de castigo transformada por Arrate. DESCANSO. 6-14, min. 43: patada de castigo transformada por Arrate. 6-17, min. 47: patada de castigo transformada por Castro. 11-17, min. 55: ensayo de Larrinaga. 18-17, min. 64: ensayo de Gómez transformado por Arrate. 21-17, min. 70: patada de castigo transformada por Arrate. 24-17, min. 78: patada de castigo transformada por Arrate. 24-24, min. 80: ensayo de Raffaini transformado por Castro. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo Élite disputado en Fadura. Gran ambiente de rugby.

