URA no se sobrepone a las bajas ante L’Hospitalet

lunes 13 de febrero de 2023 , 08:13h

(8-23) Los cruzados pierden en casa un partido muy trabado, sin ritmo y en el que no aprovechan sus momentos ante un rival que defiende bien y que se apoya en la eficacia anotadora de Lepore

Orden y disciplina, con eso se tiene mucho avanzado en el rugby, y justo es lo que ha puesto sobre la hierba del Juan Rojas un L’Hospitalet que ha sabido guardarse para, a su vez, confiar en el talento y la inspiración de su ala Lepore. De hecho, ha sido autor de los 23 puntos de su equipo, con dos ensayos transformados por él mismo, un drop y dos golpes a palos dentro. Por el contrario, Unión Rugby Almería llegaba al duelo sin su ‘columna vertebral’, Fede, primera línea, Rivero, apertura, y Emilio Arias, zaguero. Demasiado a la vez, también tanta ausencia afecta a la moral del grupo, pero, pese a ello, se ha mantenido en la pelea por la victoria en todo momento… sin suerte.

Como muestra se puede poner que el equipo lo ha dado todo en el tirón final, ya con la derrota asumida, para intentar sumar un bonus defensivo que también se ha escapado por falta de lucidez en la 22 contraria, como siempre durante el choque. De hecho, ha estado a medio metro de los palos, sin lograr entrar, abriendo a banda y perdiendo la posesión ante la impotencia de todos. No era el día, estaba claro, y en el ‘haber’ sí que se puede destacar la entrega ante las adversidades, jugadores cambiados de su sitio habitual cumpliendo con honor y dignidad. Lo había avisado ‘Falu’ en la previa, que el Grupo Élite iba a estar marcado por momentos en todos los equipos, referido a bajas.

La excepción puesta por el míster hispano-argentino fue Alcobendas, con plantilla muy amplia y que esta semana ha descansado, por lo que L’Hospitalet se queda como, por ahora, único con dos triunfos y pleno de victorias. Por su parte, a Unión Rugby Almería se le cambia el guion de la temporada pasada en la que logró cuatro triunfos seguidos de inicio, pero queda todo por jugarse y mucho por recuperar, empezando la próxima jornada con visita a un Sant Cugat que ha ganado en casa de Getxo por 16-17. En las filas cruzadas hay fortaleza mental y un análisis realista del objetivo, que no pasa del ir partido a partido y de manejar las opciones que surjan en cada fin de semana.

El encuentro de este domingo ha sido cerrado, no demasiado atractivo para la grada y decidido por el talento de un jugador muy desequilibrante de equipo visitante. Hasta el primer cuarto de partido no se ha abierto el marcador, rompiendo Lepore con el pie el insistente 0-0 en el minuto 17. Hasta ese golpe certero a palos, URA ha pisado mucho la 22 contraria, insistiendo en touche por el lado izquierdo, pero siempre bien parado por la defensa catalana. Se ha jugado casi todo el tiempo en posesión cruzada, con la intención clara de comenzar mandando en el marcador en un duro duelo que ha salido tal y como se previa, con igualdad y en permanente lucha táctica.

La primera intentona fue una touche corta y avance de muchos metros de Pocho por el lado derecho, aunque con pérdida. La melé ha estado muy equilibrada, así como los sucesivos errores en touche, una faceta de juego en la que URA ha ido claramente de más a menos. Se ha intentado penetrar con juego a mano sin éxito, apenas ganando metro a metro, y a la insistencia en touche en el momento de máxima presión local no ha otorgado ningún punto. Ya se sabe la máxima de que eso se acaba por pagar, y así fue al poco, cuando Lepore ha comenzado a mostrar su nivel. Se ha pasado de pasar minutos en diez metros contrarios a un 0-3, tras una tangana saldada con roja a ‘Falu’.

Se ha comenzado a tener alguna duda, reflejada en touche, generando ocasión de try para L’Hospitalet un lanzamiento propio de URA. La defensa sí ha podido restañar ese error, no así en alguno decisivo más adelante. La recta final de la primera mitad, de un modo demasiado duro, ha castigado a los cruzados con un drop de Leporte para el 0-6 a falta de tres minutos, y con un ensayo por la izquierda del mismo jugador, pletórico de fundamentos, y después completado con la transformación por él mismo para llevar el choque al descanso con un tanteo excesivo de 0-13. Había trabajado para bastante más el equipo almeriense, que, sin embargo, se ha ido tocado a túnel de vestuarios.

La misión ha sido la de anotar pronto tras la reanudación, y a pesar de comenzar con más dudas en touche, una progresión de Pocho, con asistencia para Luis Gómez y la velocidad del ala, ha valido el primer y único ensayo unionista. También ha errado en la touche un L’Hospitalet que no ha perdido los nervios tampoco cuando URA, pleno el acaso, ha elegido palos con acierto de Castro para establecer el 8-13. Es cierto que se le ha facilitado volver a tener la situación controlada en un error propio que ha sabido aprovechar a la perfección para acumular fases, buscar superioridad por la izquierda y volver a ensayar a través de su ‘11’. Transformado el try, el 8-20 lo ponía complicado.

No se ha rendido Unión Rugby Almería, eso sí, en medio de errores no forzados hasta en recepción de balón. Un avance de Raffaini, zaguero improvisado para suplir a Emi Arias, ha olido a ensayo para tensar la cuerda, pero la apertura en superioridad se ha materializado con un mal pase fuera del campo. No ha sido el día, y se ha recordado a cada jugada, mientras que L’Hospitalet se ha limitado a aprovechar en la pierna de su hombre más destacado, Lepore, la primera opción de cerrar su triunfo. Golpe dentro a palos, 8-23, y última de URA, encomiable, jugando por delantera para intentar sumar el bonus defensivo. Se ha estado a medio metro del ensayo bajo palos, pero tampoco.

Ha faltado claridad, fallando de nuevo la apertura a la banda para echar por tierra otra vez una buena acumulación de minutos muy cerca de la zona de marca. Las bajas se han dejado notar, pero especial ha afectado al juego cruzado la de Rivero, al verse el equipo privado de su excelente desplazamiento de balón y las decisivas patadas tanto al lateral como a la espalda de la defensa. Toca levantarse, recuperar las heridas que se han recibido en este encuentro y viajar a Sant Cugat cargados de ilusión de nuevo.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería (8): Momia, Giardina, Nemo, Mono, Quiroga, Mudo, Diallo, Pocho, Lamboglia, Castro, Hacha, Rosales, Chema, Luis Gómez y Raffaini. También jugaron Ata y Quirelli.

RC L’Hospitalet (23): Mato, Torres, Bastias, Fajardo, Dovalo, Galdeano, Malato, Mudrovici, Bunge, Carruthers, Lepore, Camardon, Tucci, Valls y Casalis. También jugaron Recalde, Sánchez, Gagoshidze, Rojas, Alonso, De Lana y Chamero.

Árbitro: Pedro José Pérez. Expulsó definitivamente a Falu (min. 16) por parte de URA. Expulsó temporalmente a Mudrovici (min. 27), a Mato (min. 51) y a Galdeano (min. 62) por parte de L’Hospitalet.

Tanteo: 0-3, min. 17: patada de castigo transformada por Lepore. 0-6, min. 37: drop transformado por Lepore. 0-13, min. 40+2: ensayo de Lepore transformado por él mismo. DESCANSO. 5-13, min. 47: ensayo de Luis Gómez. 8-13, min. 62: patada de castigo transformada por Castro. 8-20, min. 64: ensayo de Lepore transformado por él mismo. 8-23, min. 72: patada de castigo transformada por Lepore. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo Élite, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas. Más de medio millar de espectadores.