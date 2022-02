URA Playcar ‘ruge’ en L’Hospitalet y se alza al liderato

domingo 20 de febrero de 2022 , 17:01h

Espectacular Unión Rugby Almería Playcar en su puesta en escena como visitante en la fase de ascenso, logrando el segundo triunfo de dos y diez puntos de diez posibles a esta altura de campeonato. Una superioridad manifiesta en Feixa Llarga, dominando todo el partido, excepto un minuto de ‘furia’ local para dos ensayos en contra, pero con el choque sentenciado, les ha servido a los cruzados para auparse líderes del Grupo Élite siendo la ‘cenicienta’ de entre los candidatos al ascenso. Se van así con la tarea hecha a su descanso ‘individual’, puesto que en el calendario les toca parar antes de la siguiente contienda en casa. Si frente a CAU Valencia se fue contundente, Hernán Quirelli ‘Falu’ pidió mejorar contra RC L’Hospitalet, se ha conseguido, y de qué modo.

La primera parte mostró una amplia variedad de opciones de ataque URA Playcar, con sus estiletes afilados por los costados, abriendo juego con velocidad y precisión en el pase. Desde el inicio quiso y pudo mandar, controlando la situación en todo momento, y además avisó de que sería letal entrando en 22 contraria. Muy bien la touche, y no solo la propia, sino robando la contraria, dejó poco margen al adversario para cerrarse mejor. De hecho, fue en el minuto 6 cuando se abrió el primer agujero en la cortina de los catalanes desde estática, imparable Nemo hasta bajo palos y el primero de los 7 ensayos unionistas en su despliegue ofensivo. De nuevo a la carga, balón abierto esta vez, y José Méndez por su ala hizo el segundo sobrado de facultades. RC L’Hospitalet es posible que no esperase una entrada así y mejoró su puesta en escena.

Y es que Unión Rugby Almería Playcar no escatimó en ningún momento sus ganas de vencer y de disfrutar de su juego, si bien tenía delante al campeón del Grupo B, con su ‘titulo’ ganado por méritos propios. Muy buen equipo, dejarlo sin apenas opciones para anotar es algo en el ‘haber’ de los almerienses, que se fajaron en defensa cuando, lo esperado, L’Hospitalet reaccionó al fulgurante inicio cruzado. La melé fue ‘injugable’ y no es nuevo, pero se tienen suficientes armas para buscar hacer daño. Tras el trabajo atrás y varias salidas peligrosas bien frenadas por el XV catalán, una jugada aislada y con cierta suerte hizo que se abriese la cuenta local. Patada defensiva, bien corrida y, parecía, bien defendida in extremis, el oval quedó suelto con imprecisiones varias de unos y de otros para finalmente acabar depositado en la zona de marca de URA.

No importó, porque se siguió con la disciplina y la concentración, acumulando otra vez minutos en campo contrario hasta que al filo del descanso, paciencia, fases, pases… el oval volvió a entrar en manos de José Méndez, asistido por Gonzalo Pérez apenas a dos metros de al raya, de nuevo generando superioridad numérica. Se detuvo para la pausa el partido con 5-17, estando los de ‘Falu’ en el buen camino para poder poner la firma a un inicio de fase de ascenso poco esperado por los adversarios. Con todos los demás partidos en juego y en situaciones distintas, se veía incluso la opción de ser líder al final de la jornada, a falta de un ensayo más para el bonus ofensivo. Y no uno, sino que se hicieron cuatro, si bien es cierto que se encajaron dos, pero cuenta válida para auparse a la cima de la tabla clasificatoria y disfrutar del momento.

La primera de la segunda parte, dentro del primer minuto de juego, rozó el cuarto try y la rápida jugada a mano derivó en melé en contra, recuperada, melé a favor a tan solo diez metros de la zona de marca. Se insistió por delantera, llegó la primera amarilla del partido, para el pilar local Ponti. Se empujó en melé y Lucas Melián no perdonó. Citta acertó y elevó la renta a 19 puntos, un 5-24 todavía con mucho por jugar. Presión muy arriba, balón de vuelta para Emilio Arias y drop extraordinario desde unos 45 metros, y eso seguido de una patada de Cittadini, mal gestionada por la defensa local con robo de Fede y quinto ensayo cruzado. En solo diez minutos desde la reanudación se logró un avance en el marcador que podría ser definitivo, 0-15 para el 5-32 global, pero ante todo una sensación de superioridad a base de concentración y buen hacer.

Se pasó después a una fase del encuentro en la que el juego se ensució más, lento y con falta de ritmo, aunque llegó una jugada individual de Cittadini pleno de calidad que se vio culminada con el consiguiente ensayo de Méndez. El 5-39 dolió en el orgullo de los locales, que tiraron de su espíritu rugbier para entrar en un minuto de furia letal, de calidad respondida, haciendo dos ensayos fulgurantes. En la primera, un balón que se perdía por el costado no solo fue salvado, sino que se convirtió en un regalo envuelto para Blasco por parte de Malato. Palmeo atrás, con dos defensores a por él, que fue el pase perfecto para la carrera de su compañero. Acto seguido, también desde el banco el veloz De Lana se marchó de todos, no hubo placaje y se coló bajo palos. Con todo, y tras llamada al orden entre los propios hombres en el campo, hubo respuesta, cuarto ensayo de Méndez entrando igual, bajo palos, con jugada en apoyos.

Con la llegada del pitido final, hubo el reconocimiento de los unos con los otros tras no haberse dejado nada sobre el campo, encomiable lucha por los dos bandos. Todavía no se sabía, pero el triunfo de Belenos ante Getxo por 46-22 deja en solitario a Unión Rugby Almería Playcar en lo más alto de la clasificación. Los cruzados suman tras dos jornadas 10 puntos, seguidos de Pozuelo con ocho puntos, después de su victoria, sin bonus de nuevo, esta vez contra Ingenieros Industriales Las Rozas. El tercero es, con 6 puntos, Independiente de Santander y la cuarta plaza, el límite para el playoff final por el ascenso, tiene igualados precisamente a Pasek Belenos y Getxo. Los cruzados van a descansar en la jornada tres, así que lo próximo será la jornada 4, vuelta al Juan Rojas, en un apasionante partido frente a Mazabi Santander Independiente RC.

FICHA TÉCNICA:

RC L’Hospitalet (17): Ponti, Mato, Bastias, Gagoshidze, Miro, Mudrovici, Figuereo, Malato, Antonio Alonso, González, Duarte, Camardón, Héctor Alonso, Della Nina y Trillo. También jugaron.

Unión Rugby Almería Playcar (46): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Momia, Zalazar, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Cittadini, Méndez, Gonza Pérez, Damián Jurado, Chema y Emilio Arias. También jugaron Facu Quroga, Sebas ‘Hacha’ Urgu y Persa.

Árbitro: Luis Fernández. Expulsó temporalmente a Matías Ponti (min. 43) por parte de L’Hospitalet, así como a Mono (min. 69) por parte de Unión Rugby Almería Playcar.

Tanteo: 0-7, min. 7: ensayo de Nemo transformado por Citta. 0-12, min. 18: ensayo de José Méndez. 5-12, min. 26: ensayo de Juan Cruz. 5-17, min. 39: ensayo de José Méndez. DESCANSO. 5-24, min. 45: ensayo de Lucas Melián transformado por Citta. 5-27, min. 48: drop transformado por Arias. 5-32, min. 49: ensayo de Fede Grasso. 5-39, min. 65, ensayo de José Méndez transformado por Citta. 12-39, min. 73: ensayo de Blasco. 17-39, min. 74: ensayo de De Lana transformado por González. 17-46, min. 79: ensayo de José Méndez transformado por Citta. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase, Grupo Élite de División de Honor B, disputado en Feixa Llarga ante unos 300 espectadores, muchos de los cuales hicieron un pasillo a los cruzados en su salida del recinto antes del viaje de vuelta. Unión Rugby Almería Playcar destaca el excelente trato recibido en todo momento y en cada detalle por parte de RC L’Hospitalet.