Vacunación sin cita en Roquetas para mayores de 70 años

martes 07 de diciembre de 2021 , 20:00h

Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha habilitado un punto de vacunación sin cita previa en Roquetas de Mar para administrar la dosis de refuerzo entre las personas mayores de 70 años principalmente. Se ubica en la sala de enfermería de la Plaza de Toros y está disponible de nueve de la mañana a dos de la tarde.

En este punto de vacunación, actualmente se administra Moderna. Salud recomienda una tercera vacuna entre las personas más vulnerables, seis meses después de haber completado la pauta inicial. Este periodo de tiempo se reduce a tres meses en caso de haber recibido AstraZeneca. Además de personas de 70 años o más para terceras dosis, a este punto también pueden acudir las personas que se vacunaron con Janssen hace tres meses o más para recibir una dosis de refuerzo. El punto de vacunación sin cita también puede ser aprovechado, asimismo, por la población mayor de 12 años que quiera iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o completarlo con la segunda.

Distrito Sanitario Poniente ha puesto a disposición de la población dos puntos de vacunación sin cita en las últimas semanas. En el estadio municipal de Santo Domingo, los profesionales sanitarios atienen a la población de tres y media a seis y media de la tarde. En el caso de Roquetas de Mar, la sala de enfermería está disponible en horario de mañana y el acceso al punto de vacunación se ha establecido por el patio de caballos. En ambos casos, de lunes a viernes, salvo festivos.

La gerente de Distrito Sanitario Poniente, Enriqueta Quesada, ha agradecido a los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar la cesión de sendos espacios para poder agilizar el proceso de vacunación en la comarca. La coordinación entre administraciones es clave para optimizar los recursos humanos y materiales disponibles. Quesada ha animado a la población mayor de 70 años a aprovechar el punto de vacunación sin cita para poder recibir la dosis de refuerzo “cuanto antes”. No obstante, ha recordado que las personas de 60 años o más también pueden pedir cita a través de los canales habituales: en la web ClicSalud, en la aplicación Salud Responde o en su centro de salud. Asimismo, la gerente ha hecho un llamamiento a la población para no bajar la guardia y ha subrayado la importancia de seguir aplicando las medidas sanitarias establecidas. “Usar mascarilla en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad, ventilar las habitaciones y desinfectar de forma habitual las manos nos sigue protegiendo frente al virus. Es importante tenerlo presente en nuestro día a día”, ha dicho.

Los puntos de vacunación de El Ejido y Roquetas de Mar se encuentran disponibles para los usuarios de las zonas básicas de gestión sanitaria de Distrito Poniente, que comprende Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar y Laujar de Andarax.