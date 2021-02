Sucesos Varamiento de un delfín listado en Punta Entinas jueves 18 de febrero de 2021 , 11:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil presta seguridad y apoyo a los técnicos de Equinac Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería prestaron protección y apoyo a personal técnico de Equinac en el varamiento de un delfín en la playa de Punta Entina-Almerimar del municipio de El Ejido (Almería). Equinac es la ONG autorizada por Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería que cuenta con más de quince años de experiencia velando por la conservación de la fauna marina. Sobre las 10:00 horas en el día de ayer, se activó la red de varamientos de Equinac así como a agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería al producirse el varamiento de un delfín listado en la playa de en la playa de Punta Entina-Almerimar. Los agentes llegan al lugar y prestan apoyo a los técnicos de Equinac que se encuentran examinando al delfín varado. A nivel macroscópico se identifica como un ejemplar hembra, de la especie “listado”, con una evergadura de 2,10 metros, que presenta lesiones compatibles con patologias asociadas. Posteriormente, en colaboración con la Universidad de Almería se ha efectuado y registrado la necropsia del delfín. Es habitual en el caso de los delfines, que cuando varan en la playa se encuentren en malas condiciones, con heridas severas y las posibilidades de su recuperación son escasas, por lo que nunca se debe reintroducir al animal ya que se aumenta la agonía y el riesgo de sufrir mayores lesiones. Consejos ante varamientos de animales marinos en la playa: Con objeto de evitar mayor sufrimiento a los animales y en su caso posibilitar su recuperación y devolución al medio marino, desde Equinac y Guardia Civil de Almería se facilitan los siguientes consejos que son de gran importancia en todos los casos: Cuando un cetáceo o tortuga marina vara es porque tiene un problema. Si lo reintroduces y lo manipulas, sin autorización, aparte de incurrir incluso en una infracción administrativa, estas eitando que sea atendido por personal especializado.

vara es porque tiene un problema. Si lo reintroduces y lo manipulas, sin autorización, aparte de incurrir incluso en una infracción administrativa, estas eitando que sea atendido por personal especializado. Los cetáceos y tortugas marinas están altamente protegidos . No se les puede dañar, molestar, perseguir, manipular, ni reintroducir sin autorización expresa de la administración competente. En el caso de Almería, es Equinac la entidad autorizada para ello por el Ministerio de Transición Ecológica.

. No se les puede dañar, molestar, perseguir, manipular, ni reintroducir sin autorización expresa de la administración competente. En el caso de Almería, es Equinac la entidad autorizada para ello por el Ministerio de Transición Ecológica. En caso de varamiento contactar con 112 o 062 lo más rápido posible.

contactar con lo más rápido posible. No reintroducir a los animales a su medio, ya que se les pueden causar lesiones de mayor entidad.

a su medio, ya que se les pueden causar lesiones de mayor entidad. En caso de captura accidental en actividad pesquera avisa al 112 y el animal será recogido.

