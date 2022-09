Capital Vázquez aboga por un mayor acompañamiento a los mayores jueves 15 de septiembre de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería inaugura las jornadas de mayores ‘Soledad no deseada’, que se celebran en el marco del V Plan de Acción Social para personas mayores, reuniendo hoy en su inauguración a 250 personas La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado hoy en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) las jornadas de Mayores ‘Soledad no deseada’, organizadas por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con la colaboración de la Junta de Andalucía, a la que han asistido 250 personas y que se han abierto con la ponencia ofrecida por la psicóloga sanitaria, Teresa Más Fernández, sobre bienestar emocional en mayores. “Desde el Ayuntamiento de Almería apostamos por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente de nuestros mayores, y con estas jornadas queremos poner el acento sobre el fenómeno de la soledad no deseada, una realidad que se da cada vez con más frecuencia y que poco a poco se está convirtiendo en un problema”, ha explicado Vázquez, abundando en una situación “muy extendida, más evidenciada si cabe con la pandemia, que deteriora la calidad de vida de muchas personas mayores porque las sitúa en un escenario de tristeza que afecta no sólo a su ánimo, sino también a su salud”. Para la regidora almeriense “es injusto que los últimos años de unas vidas dedicadas a trabajar, a formar y a cuidar una familia se desarrollen en solitario en una casa llena de recuerdos”, abogando por “un mayor acompañamiento, también desde las instituciones y administraciones competentes, dotando a las personas mayores de instrumentos y recursos que puedan ayudarles a tener más calidad de vida, ofreciéndoles charlas y talleres que les sirvan para aumentar su bienestar emocional y físico, de manera que puedan orientar su tiempo a disfrutar, además de sus familias o de amigos en su misma situación, o descubrir nuevas aficiones”. En ese objetivo confluyen ahora estas jornadas hoy inauguradas, desarrolladas en el marco del V Plan de Acción Social para personas mayores de Almería 2021-2025, que tendrán continuidad con el desarrollo de talleres, del 19 al 22 de septiembre, “dirigidos al fomento de la salud afectiva de los mayores”, ha apuntado la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, acompañando a la alcaldesa en esta inauguración. Envejecimiento activo En Almería viven algo más de 6.000 mujeres mayores de 80 años frente a unos 4.000 hombres en el mismo tramo de edad, personas que hoy enfrentan el envejecimiento “físico, social y psicológico que hay que atender y entender desde todas las perspectivas”, según ha explicado en su ponencia la psicóloga Teresa Más, un envejecimiento influenciado por “un cambio demográfico y también de las estructuras familiares”, cambios que, a su juicio, “tienen un impacto psicosocial, físico y que afecta también a la salud que la sociedad tiene necesariamente que atender”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

