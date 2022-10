Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Vázquez reclama mejores comunicaciones para que Almería sea puntera en turismo jueves 20 de octubre de 2022 , 18:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa defiende en la inauguración del III Foro Turístico organizado por la UNAV el modelo ‘Almería’, que apuesta por la sostenibilidad, la inclusión y mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la Unión de Agencias de Viajes, UNAV, la “elección” de Almería como sede para la celebración del III Foro Turístico que, bajo el lema “Somos Turismo, Somos Futuro”, ha inaugurado esta mañana en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, un evento en el que participan más de cien profesionales de las principales compañías del país y cuya presidencia recáe en el rey Felipe VI. En él se debate y analizan los grandes retos de este sector, clave para el turismo como uno de los ejes estratégicos de este tejido productivo. Acompañada del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; del delegado provincial de Cultura, Turismo y Deporte, José Vélez, del presidente de UNAV, José Luis Méndez, y del presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Almería (ASAVAL), Tomás Komuda, en la apertura de este foro Vázquez ha querido subrayar “los buenos datos que a nivel turístico arroja Almería”, reclamando una vez más “mejores comunicaciones que contribuyan para que Almería siga siendo una de las provincias punteras en el turismo en toda España. No es posible abordar el futuro del turismo en Almería sin destacar el factor limitante que suponen en la actualidad unas pésimas comunicaciones que lastran todas las iniciativas y estrategias turísticas”, ha lamentado.

Consciente del potencial del turismo “como elemento transformador y generador de riqueza, empleo y desarrollo”, ha defendido el ‘Modelo Almería’, un modelo apoyado “en la sostenibilidad o la inclusión, que dirige sus pasos a mejorar el posicionamiento de Almería como destino turístico, de su principal referente, el Cabo de Gata, como destino vinculado al turismo activo, a fortalecer la competitividad y desestacionalizar la demanda turística” “El turismo supone casi el 12% tanto del PIB de España y se estima que el 13% de la población activa de nuestro país tiene un empleo vinculado directa o indirectamente del turismo”, ha recordado la alcaldesa, quien ha abogado por seguir apoyando desde las administraciones el “potentísimo motor de futuro que supone el turismo” desde aspectos como la digitalización, la formación de los profesionales, la retención del talento, la intermodalidad, el turismo social o las novedades más recientes en materia legislativa, aspectos todos ellos objeto de estas jornadas de trabajo que acoge Almería. Por último, ha animado a los representantes de las agencias de viaje a “seguir apostando por Almería como destino turístico a la hora de ofertar las propuestas que ofrecen a sus clientes”. Turismo de experiencias Por su parte, el presidente de Diputación, Javier Aureliano García ha afirmado que “Almería se convierta en la sede de este foro es una muestra más de nuestro liderazgo en el turismo nacional. Sois los mejores prescriptores y defensores de ‘Costa de Almería’ y sabéis que nuestro modelo turístico basado en la sostenibilidad y experiencias, unido al crecimiento que ha experimentado, reúne todas las características para acoger este evento. Tenemos a los mejores profesionales y todos los servicios e infraestructuras turísticas, a las que hay que sumar ingredientes únicos: diversidad, paisaje, clima…, y la hospitalidad de los almerienses”. Además, ha añadido que “desde la Diputación Provincial continuaremos impulsando acciones que permitan a las agencias que sigáis siendo el vehículo canalizador de los viajeros que llegan a nuestra tierra para disfrutar de todo lo que ofrece. Nuestro último lema turístico es ‘Hay una Almería en ti, la tuya’. Os pido que nos ayudéis a que cada viajero descubra y se enamore de la Almería que late en su interior”. Ha animado también a aprovechar esta puesta en común de proyectos durante toda la jornada: “Un futuro donde Almería os traerá suerte como el foro que marcará un antes y un después para las agencias de viaje, como el talismán que confirme la senda de vuestro éxito”. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Velez, ha destacado que “somos ese gran plató de cine natural. Acogemos la belleza de tres Parques Naturales. Contamos con un desierto inigualable en toda Europa y nuestra gastronomía ha llegado a los rincones de todo el mundo. Nuestras playas vírgenes son un reclamo para las miles de personas que se sienten atraídas por nuestras aguas cristalinas y un clima cálido que nos permite decir, que en Almería el sol pasa el invierno.” El delegado ha destacado que la actividad turística tiene que ser rentable, pero también sostenible, ya que el turismo es el presente, pero también es el futuro de esta provincia. Vélez ha detallado que, de enero a agosto, Almería recibió sólo en alojamientos hoteleros más de un millón de viajeros que sumaron 3,4 millones de pernoctaciones, lo que supone un 64% más que en 2021. “Sin duda unas cifras que hoy se analizarán pero que nos dejan entrever una recuperación del sector y nos hacen mirar hace el futuro de forma muy positiva”, ha concluido el delegado de Turismo. El presidente de la UNAV, José Luis Méndez, ha destacado la sede elegida para este encuentro que es un referente en el calendario sectorial nacional: “Almeria es un destino único, de calidad y con múltiples posibilidades turísticas. Este tercer foro cuenta con el respaldo institucional de la Diputación, Junta de Andalucia y Ayuntamiento de la capital”. El presidente de ASAVAL, Tomás Komuda ha puesto en valor las fortalezas con las que cuenta la provincia a pesar del déficit en comunicaciones por el retraso en la llegada del AVE. Referente nacional El foro de la UNAV en Almería es el tercero que se celebra tras las experiencias de Gran Canaria y Córdoba. En él están representadas las principales agencias de viajes españolas, con más de 100 representantes, empresas como Iberia, Corte Inglés, World Travel, Catai-Avoris, Carrefour viajes, Mundiplan, Beroni… Además de la jornada celebrada en el Patio de Luces de Diputación, los participantes van a poder conocer algunos de los tesoros de la provincia como la Alcazaba, Cabo de Gata, San José, Mónsul, Genoveses. En el foro se ha debatido sobre el mundo digital, formación, retención de talento, o el futuro del turismo social y los viajes del Imserso. La charla magistral 'Análisis empresarial y retos de futuro' ha corrido a cargo de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid. UNAV nación en 1977 y es la asociación década de agencias de viajes en España. Integrada en la actualidad por 120 miembros, con un total de 1.500 puntos de venta.

