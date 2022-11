Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Vázquez: "No vamos a permitir que el tren vuelva a dividir la ciudad de Almería en dos" jueves 03 de noviembre de 2022 , 08:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería aborda en esta entrevista algunas cuestiones de actualidad como el turismo, el casco histórico, el Puerto-Ciudad, el soterramiento, los barrios, los impuestos... María Vázquez (PP),alcaldesa de Almería desde hace dos meses, reconoce en esta entrevista con Noticias de Almería. que su vida ha cambiado desde ese momento en cuanto a la responsabilidad asumida "y la exigencia" porque afirma que la ciudadanía lo es cada vez más, que su agenda se ha "multiplicado porque quiero estar en todos sitios y llegar a todos los rincones de Almería" pero "los objetivos son los mismos, mejorar la vida de los almerienses, que Almería crezca". La alcaldesa tiene claro que hasta mayo, fecha de las próximas elecciones municipales, "tenemos que cumplir los compromisos adquiridos, que para eso nos dieron su confianza los almerienses", y apunta que el otro pilar en el que trabaja es el "modelo ciudad que nos plantearon los almerienses a través del proceso participativo más mayoritario que ha tenido esta ciudad", lo que se conoce como "Almería 20-30" y que está "perfectamente definida" en 17 proyectos. El turismo es una de las claves principales para el progreso de la ciudad y forma parte de esa Agenda 20-30, destacando la alcaldesa el convenio suscrito con la Diputación para promover la atracción de más vuelos con extranjeros para disfrutar las excelencias de nuestra tierra y mover la economía. "Almería tiene mucho potencial" por lo que "debemos apostar por una rehabilitación definitiva del casco histórico, de la zona litoral, con los chiringuitos, con actividades, con nuestro punto de referencia que es Cabo de Gata..." Pero para que todo eso tenga sus frutos, Vázquez pone en el punto de mira "las comunicaciones" y ahí incluye ese acuerdo con la Diputación. Dentro del paraguas turístico Vázquez habla de la necesidad de revalorizar el centro de Almería, con actividades que lo dinamicen, con limpieza... y "vamos a intentar que los empresarios vayan de la mano con la administración", en definitiva, que se impliquen como lo han hecho con la procesión Magna y la Noche en Negro, destaca. Hablando de comunicaciones, la alcaldesa entiende que el tren debe llegar hasta el Puerto de Almería, que es algo acordado por todas las administraciones, pero tiene claro que "el Ayuntamiento no va a permitir que la ciudad se parta de nuevo en dos" por causa del tren. Para eso las opciones son que entre soterrado desde lo más alejado posible del casco urbano, o que "contemple otras alternativas" entre las que estaría que pudiesen entrar camiones directamente por la zona norte. En relación al Puerto-Ciudad, la alcaldesa lo que pide es paciencia porque se trata de un proyecto que, una vez definido, contempla mucha burocracia al implicar a todas las administraciones, pero está convencida de que se pueden ver los avances. El PP se distingue por reclamar bajadas de impuestos, e implementarlas allá donde gobierna, como la Junta de Andalucía, y Vázquez rompe una lanza por el Ayuntamiento almeriense, afirmando que "somos uno de los ayuntamientos de capital de provincia con menor carga fiscal", pero defiende a un tiempo las bondas de reducirlos, pero con la misma fuerza, la necesidad de que se paguen para poder cubrir los costos de los servicios públicos. En ese sentido abunda en la posibilidad de que el Gobierno central, que está teniendo una recaudación extra a cuenta de la inflación, haga partícipes de ella a los ayuntamientos, y así mejorar los servicios sin tener que subir impuestos. Vázquez sostiene que con menos impuestos se genera más actividad económica y más empleo. Dos cuestiones sobre los que la oposición está haciendo bastante hincapié es el de la suciedad que hay en las calles de la ciudad, y también sobre el abandono de los barrios. En relación a ésto la alcaldesa asegura que la ciudad ha ido creciendo, y ha habido que ir dando respuesta a zonas que no estaban contempladas en los pliegos con los que se adjudico la limpieza, por lo que se está trabajando en ello con ampliaciones del contrato, pero a la vez se trabajará para que en la próxima licitación se aumente la atención. Pero mientras llega ese momento, el Ayuntamiento duplicará hasta seis los inspectores que tiene para controlar la correcta ejecución de la limpieza urbana. Vázquez sostiene que todos los barrios son objeto de atención municipal, y que todas la tardes los concejales los visitan, los recorren, se reunen con asociaciones de vecinos, de comerciantes, con los gente... y están al tanto de todo lo que sucede, pero deja claro que el centro de la ciudad es el núcleo administrativo, comercial y social. Niega el abandono que denuncia la oposición, y pone de ejemplo las numerosas obras de todo tipo que se están haciendo en los diversos núcleos, desde acerados, asfaltado, alumbrado, saneamientos... Vázquez, que reconoce que "no me podía haber imaginado nunca ser alcaldesa", insiste en que su objetivo de cara a las municipales de mayo no es otro que "cumplir con los almerienses", y que ella piensa en una Almería "con mayor crecimiento, mayor inversión, con generación de empleo... " Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.