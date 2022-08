Capital Vecinos de Altamira en contra de la tala de árboles sábado 06 de agosto de 2022 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de Vecinos Bastetania le ha trasladado al Ayuntamiento de Almería las quejas de vecinos de la zona de Altamira que no quieren que se talen los árboles de las calles Tirso de Molina y Dr. Giménez Canga Argüelles, como tiene previsto este Ayuntamiento. Desde esta Asociación nos señalan que “nos hemos personado en la zona, hemos visto los árboles, hemos hablado con vecinos y comerciantes y han sido unánimes en rechazar la tala, actitud con la que nos solidarizamos desde esta Asociación. Hemos podido comprobar que se trata de árboles de gran porte, de más de 40 años y que nuestra Ciudad no puede permitirse este tipo de actuaciones. Estos árboles han llegado ya a un porte que da una buena sombra y un ambiente muy agradable. En una Ciudad con gran déficit de zonas verdes y de árboles por las calles”. Ola de calor Desde el punto de vista psicológico, las zonas arboladas en nuestras ciudades trasmiten sosiego y paz, supone un gran alivio en la vida cotidiana de las ciudades. Una de las razones más esgrimidas por los defensores de las espacios verdes en nuestras ciudades es su beneficio del punto de vista medioambiental. Un pequeño grupo de árboles puede reducir la contaminación atmosférica entre un 9 y un 13%, además de absorber el polvo que llegaría al suelo en una zona abierta entre un 27 y un 42%. En verano, y en especial en esta “ola de calor” que estamos sufriendo estos meses, las zonas verdes, sobre todo los espacios arbolados, crean zonas de sombra donde las temperaturas son mucho más bajas que en las zonas de la ciudad abiertas, sin protección y rodeadas de hormigón y de asfalto. Los ambientes secos y sin ningún tipo de sombra tienen temperaturas mucho más elevadas que los ambientes húmedos y con sombra como los parques y zonas arboladas de nuestras ciudades. Cuantitativamente evaporar 1 g de agua implica que 1 m³ de aire podría bajar la temperatura unos 2,2 °C. Un árbol puede evaporar hasta 800 kilos de agua por metro cuadrado al año. La existencia de zonas arboladas supone espacios de sombra en verano que impiden el sobrecalentamiento de las fachadas de los edificios, lo que supondría un considerable ahorro desde el punto de vista energético en cuanto a la climatización en verano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

