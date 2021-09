Velasco trae buenas noticias para la UAL, Medicina y Calar Alto

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 15:22h

Asegura, en la apertura de curso de la UAL, que el grado de Medicina tiene el informe previo favorable de su departamento y que la Junta dará luz verde a la aprobación de los nuevos estatutos de Calar Alto





El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha subrayado que su departamento ha priorizado en esta legislatura la mejora de la financiación y la calidad del sistema público universitario durante la apertura del curso académico 2021/2022 de la Universidad de Almería (UAL). En su intervención ha defendido que los esfuerzos se han centrado, entre otros, en aumentar el presupuesto, incrementar los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla de las universidades, reactivar las ayudas de I+D+i e impulsar actuaciones estratégicas.



En su discurso inaugural, ha explicado que el peso del presupuesto global de las universidades públicas andaluzas en el PIB regional ha pasado de representar en 2018 el 1,07% a suponer en 2020 el 1,28%. En esos fondos ha sido clave, según ha puntualizado, el aumento de la financiación procedente de los Presupuestos de la Junta, unos recursos que se complementan con los ingresos propios de estas instituciones. Ese porcentaje sitúa a la comunidad por delante de Valencia (0,9%), Madrid (0,7%) y Cataluña (0,6%). “Todo ello a pesar de ser una región perjudicada con el sistema de financiación autonómica y de poseer un PIB per cápita un 26% inferior a la media española”, ha apostillado.



Además, el titular de Transformación Económica ha explicado que, en esta legislatura, por primera vez, el presupuesto anual de las diez universidades públicas andaluzas supera la barrera de los 2.000 millones, el 75% de estos fondos procede del presupuesto de la Junta de Andalucía. A esto se suma el abono de la deuda pendiente del Gobierno anterior de más de 180 millones de euros y la autorización del Plan de Inversiones por valor de 190 millones, de los que 19,15 millones corresponden a la UAL.



Según Velasco, ese esfuerzo financiero y presupuestario ha venido acompañado de decisiones estratégicas en la gestión. Entre ellas, ha apuntado a la aprobación del nuevo modelo de financiación que, según ha remarcado, cumple con las recomendaciones que realizó la AIREF, que se adapta al momento presente y pone el énfasis tanto en la cobertura de las necesidades como en la generación de los incentivos pertinentes. “Es el modelo de financiación que necesita Andalucía para dotar al sistema público universitario de mayor estabilidad y suficiencia económica para el desarrollo eficiente de su función académica, científica y social, en el que prime la excelencia y el rendimiento”, ha subrayado.



Velasco también se ha referido a la reforma que plantea el anteproyecto de Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU), criticando que “genera serias dudas de que suponga una mejora real para las universidades”. A su juicio, “la mayoría de las actuaciones planteadas en el anteproyecto no resultan viables, ya que no vienen acompañadas de un incremento en la dotación de recursos destinados a las comunidades, que somos las que tenemos que asumir su coste”. Además, ha puntualizado que “no se puede estar de acuerdo con el modelo de universidad que propone, en el que no se priorizan los principios de mérito y capacidad”.

Mayor normalidad posible en las aulas

Por otro lado, Rogelio Velasco ha celebrado que se haya podido recuperar la presencialidad total en los campus, aclarando que, a diferencia del curso anterior, este 2021-2022 estará marcado por la inmunidad de docentes, investigadores, estudiantes y Personal de Administración y Servicio. Según se desprende de los datos del último Informe de vacunación COVID-19 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, en colaboración con el IECA, para el grupo de 18 a 24 años -en edad de cursar estudios universitarios-, el porcentaje de cobertura con la pauta completa se sitúa en torno al 81%.



No obstante, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y prudencia de todos para seguir cumpliendo las medidas de protección.

Casi 310 millones en investigación

Rogelio Velasco ha centrado parte de su intervención en la relevancia de la investigación y la innovación, asegurando que la inyección de recursos públicos al sistema andaluz del conocimiento constituye una de las prioridades de esta legislatura.



Desde 2019, la Consejería ha destinado cerca de 310 millones de euros a fomentar la investigación, a mejorar la dotación de recursos humanos e infraestructuras y al fortalecimiento institucional del sistema andaluz del conocimiento. De ese montante, las universidades se han beneficiado de 265 millones a través de diferentes ayudas.



Precisamente en el campo de la innovación, Rogelio Velasco ha explicado que la prestigiosa revista Forbes ha resaltado “la apuesta de la Universidad de Almería por la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la calidad de su profesorado e investigadores, posicionándola en el número 11 del ranking nacional”. Por otro lado, también se ha referido a la calidad docente de esta institución que, según ha dicho, por primera vez se sitúa entre las mil mejores del mundo, según el ranking de Shanghai.





Facultad de Medicina

Desbloqueo de Calar Alto

El consejero de Transformación Económica ha reiterado al rector de la UAL el apoyo de la Consejería a la propuesta de implantación del grado de Medicina, asegurando que ya cuenta con el informe previo favorable de la Junta. “Esperamos que, si todo sigue avanzando como hasta ahora, pueda ser una realidad el próximo curso”, ha apostillado.Tras el informe previo de Transformación Económica, le corresponde al Ministerio de Universidades dar su respaldo y, posteriormente, a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), cuyo informe será preceptivo, con el objetivo de que se incluya en el próximo decreto de autorización de implantación de enseñanzas universitarias.De igual modo, Velasco ha avanzado que “la Junta de Andalucía ya está en disposición de dar luz verde a la aprobación de los nuevos estatutos de Calar Alto, ya que se ha constatado la efectiva adscripción de la Agrupación de Interés Económico de Calar Alto al sector público estatal”. En ese contexto, ha explicado que en estos momentos está en trámite la comunicación oficial al CSIC para trasladar esta cuestión y coordinar actuaciones para convocar una asamblea de socios que culmine con la aprobación de los estatutos.La entidad de Calar Alto cuenta para el ejercicio 2021 con un presupuesto neto de 2,8 millones de euros, de los que la Junta y CSIC aportan 1,4 millones cada una.