¡Venga, Alberto! No te cortes

No deberíamos culpar al chimpancé que mata a una persona con una escopeta. El culpable es quien dio un arma cargada a un mono. La deriva destructiva del ministro de Consumo alcanza los límites de la traición. Un gobierno que desacredita sectores productivos tan sensibles como el alimentario, jamás podría ostentar la responsabilidad de empleado en una casquería; especialmente, por emprenderla con la abundancia de gónadas a su intrépido alcance. El presidente del Gobierno de España es el máximo responsable de tan continuados desatinos y astracanadas del titular de Consumo. Pedro Sánchez mantiene sus compromisos inconfesados -me temo que bochornosamente inconfesables- que posibilitan su permanencia en el poder por encima de las averías que se produzcan en economía, salud, estabilidad y progreso de España. Un tonto con iniciativa es un arma de destrucción masiva. Peor aún, si le suministramos instrumentos, armamento, munición y el más que aparente blindaje de las huestes que mantienen un pacto de gobierno como un vil chantaje. Abogo por no remover al titular de consumo: el cambio puede ir a peor. Le puede suceder su hermano (el fabricante de billetes) o cualquier otra excrecencia podemita que supere los actuales niveles de estulticia. Tanto el inútil ministro como su cohorte de mendaces conmilitones, así como el corifeo mediático afecto, se afanan en justificar que es mejor la gallina comemierdas que la de granja. Y mucho mejor, la vaca que escucha con delectación a Tchaikovsky, se endiña medio litro de cerveza, pasta en extensos prados… y ¡a 27 euros el filete de Wagyu! La típica perroflauta invitación a los más desfavorecidos, cuando estos comunistas de salón pisan moqueta y se aficionan al crustáceo, al bivalvo y al cirrípedo. Este insensato reconoce la ganadería intensiva española como crisol de irregularidades, incumplimiento de normativas internacionales, deterioro ecológico… vamos, que le falta etiquetar el Knöchel ibérico con el marchamo "Soy de mala calidad y fruto de maltrato animal". En lugar de emprender una enérgica y discreta campaña de inspección y sanciones que reconduzca la situación, va y lo pregona en los mercados de destino: hablando así de la acémila tú vas a vender la mula. Los fundamentalistas ya la emprendieron con los transgénicos. Estos alimentos fueron modificados genéticamente para hacerlos resistentes a las plagas que diezmaban las explotaciones de maíz y otros cereales. Los transgénicos tuvieron un papel decisivo en países del tercer mundo aquejados de escasa productividad por las plagas, resultando un escaso rendimiento en las cosechas que percutía en desoladoras hambrunas. Se introdujeron exitosas modificaciones en semillas que hoy eclosionan en hortalizas muy apreciadas por los mercados internacionales. Las mejoras en fertirrigación, desinfección de suelos, hidroponía, control biológico… han supuesto importantes avances para una abundante producción de altísima calidad. Esta producción es principalmente de naturaleza intensiva, y satisface las demandas más exigentes. Pero, ¡ojo! Es in-ten-si-va. En Almería, donde la producción agrícola es en su inmensa mayoría intensiva, la producción es responsable, profesional y tecnificada: el peor escenario para un ministro Armagedón del progreso. Garzón ya la ha emprendido con una parte del sector agropecuario. Y cuando las barbas de tu vecino pecuario veas cortar, pon las del agro intensivo a remojar. ¡Venga, Alberto! No te cortes. Ya has aventado las miserias de la carne española en la era internacional, y se relamen en Der Spieguel, Bild, ARD y ZDF por tener una entrevista tuya en la que termines de trillar la agricultura de "mala calidad" y el maltrato a las hortalizas sintientes. Antonio Felipe Rubio Periodista

Dirige la tertulia La Luna en Interalmería TV

