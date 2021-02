Economía Ampliar Ventajas de comprar un coche de km0 miércoles 03 de febrero de 2021 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A la hora de adquirir un nuevo coche, lo normal es plantearse entre un vehículo de fábrica o un modelo de segunda mano. Sin embargo, hay una tercera opción muy interesante que muchas personas olvidan de su existencia, los vehículos kilómetro 0 que ofrecen muchos concesionarios. Las ofertas de coches km0 no suelen ser muy numerosas en variedad de modelos y características, pero sí muy atractivas para conseguir un vehículo sin apenas rodaje, por un precio menor al de un coche nuevo. La mayoría de concesionarios suelen disponer de algunas ofertas de coches km0, vehículos ya matriculados con unas características concretas que no pueden ser modificadas. Qué es un coche km0 Los coches km0 son vehículos que los concesionarios de coches matriculan y ponen a la venta por un precio inferior a los nuevos. Los principales motivos por los que suelen hacer estas ofertas son por reducción del stock de un modelo (porque va a salir una nueva versión, por ejemplo) o para cumplir con ratios de ventas por trimestres, semestres o años. Un km0 es un coche nuevo que solo se ha movido por el propio concesionario unos pocos kilómetros, como para trasladarlo de lugar o llevarlo a lavar, por ejemplo. El término km0 es solamente indicativo y hace referencia a que tienen muy pocos kilómetros (normalmente, menos de 100). Por qué comprar un coche km0 A la hora de adquirir un vehículo es bueno conocer los beneficios de comprar un km 0. Entrega inmediata El concesionario ya ha matriculado el vehículo, por lo que solo hay que realizar el cambio de titularidad, trámite que se realiza de forma inmediata. Al comprar un coche km0 se podrá disfrutar de él de manera inmediata, no teniendo que esperar como es el caso de los coches nuevos. Precio más bajo Un km0 es un coche que venden los concesionarios a precio inferior al del mismo modelo nuevo. Esto es así por dos motivos principales. Al concesionario le urge vender el coche por cada día que pasa desde que lo matriculan se deprecia , es decir, su valor disminuye.

, es decir, su valor disminuye. Los coches km0 suelen ser modelos que necesitan de una venta rápida por distintos motivos (ratios de venta, reducción de stock o la llegada de una nueva versión del modelo, entre otros). Coche prácticamente nuevo Un coche km0 es un vehículo nuevo que ya ha sido matriculado y que solo se ha movido por el propio concesionario. Estos vehículos no han tenido un propietario y por lo tanto al comprarlo se disfrutará de ellos como si de un coche nuevo se tratase. Los coches km0 se pueden encontrar hoy en día en oferta en la mayoría de concesionarios. Estos vehículos presentan una gran oportunidad de hacerse con un coche prácticamente nuevo, accediendo a él de forma inmediata y con un jugoso descuento. Antes de lanzarse a comprar un coche nuevo o uno de segunda mano es interesante buscar por los distintos concesionarios los modelos matriculados de coches km0 que tienen en oferta, y así poder encontrar una gran oportunidad de compra. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.