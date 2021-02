Capital ‘Aquí la tierra’ de TVE llega al Mercado Central con ‘Tomatito’ miércoles 03 de febrero de 2021 , 07:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez alaba “la labor de ‘Almería Film Office’ para facilitar las gestiones de las productoras y conectarlas con los profesionales locales”





Las producciones audiovisuales continúan, con estrictas medidas de seguridad, en la ciudad de Almería, y en enero se han sumado dos nuevos rodajes, esta vez con el Mercado Central como escenario. Se trata del programa de TVE ‘Aquí la tierra’, que ha promocionado los productos locales en una grabación en la que ha participado el guitarrista almeriense Tomatito. El rodaje para televisión se realizó el pasado 8 de enero. A este proyecto se ha sumado el anuncio publicitario de la alcachofa ‘Green Queen’, a cargo de Miguel Carrión Publicidad, que se realizó el 20 de enero, también en el Mercado Central.



En estos dos proyectos ha colaborado ‘Almería Film Office’, que aporta a los representantes del sector audiovisual toda la información necesaria a la hora de plantear un rodaje en Almería ciudad, ya sean series, películas, reportajes o anuncios publicitarios. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, destaca “el trabajo de la oficina municipal dedicada al cine, ‘Almería Film Office’, pues facilita a las productoras o localizadores la obtención de permisos por parte de la administración local, así como les pone en contacto con los profesionales locales del audiovisual para que puedan participar en los rodajes”.



Las dos producciones han incorporado a las habituales localizaciones de la ciudad al Mercado Central, ejemplo de la arquitectura del hierro de finales del siglo XIX y remodelado en 2012 por el Ayuntamiento de Almería.



De esta manera, la ciudad ha crecido de manera exponencial como localización de rodajes de diferentes proyectos audiovisuales, y a los escenarios más clásicos como la Alcazaba, las calles del centro histórico o las playas de Cabo de Gata, ahora se suman magníficas alternativas para rodajes más específicos como la Plaza de Toros, los Refugios de la Guerra Civil, la Casa del Cine, el Mercado Central, el Cerro de San Cristóbal o las Murallas de Jayrán, que han sido objetivo de la grabación de grandes producciones, series e incluso cortometrajes. Wonder Woman 1984, The Rythm Section o Domino han sido algunos ejemplos de cómo sacar partido a la capital de la tierra del cine.

