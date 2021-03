Vente a Alemania, Pepe

domingo 21 de marzo de 2021



El 45% de las familias españolas residentes en Alemania considera que hasta 2022 no podrá volver a viajar como lo hacía antes de la pandemia. Y es que la crisis sanitaria ha afectado a millones de hogares tanto en el plano económico como en la exigencia de mayores niveles de seguridad e higiene. Son algunos de los datos que se desprenden estudio anual sobre consumo turístico de las familias en Alemania, elaborado por la Federación Alemana de Familias Numerosas.



Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha manifestado durante su presentación que espera que con el certificado digital se puedan retomar los viajes en la Unión Europea. "Queremos ayudar a los Estados miembros a devolver la libertad de movimientos de forma fiable", ha expresado.

Bruselas pretende pedir a los gobiernos que a las personas que tengan el certificado digital se les exima de la obligación de guardar cuarentena cuando lleguen al destino o de hacerse un test PCR. Y, según ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, no sólo servirá para los desplazamientos aéreos sino también para los que viajen en coche o en otro medio de transporte.



Si quieres viajar de España a Alemania deberás saber que tienes que registrarte y presentar un test negativo en las últimas 48 horas. Además, todo viajero desde España debe guardar una cuarentena de 10 días desde su llegada, días que pueden ser menos si das negativo en una prueba PCR al quinto día.



Se puede viajar a España en Semana Santa 2021



Tanto Sanidad como las comunidades autónomas acordaron el cierre perimetral impuesto de todo el país. El único voto en desfavorable a la medida fue de la Comunidad de Madrid, que se muestra en contra de cerrar.

En el horizonte se atisban de nuevo días festivos que pueden poner en riesgo la recuperación de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 que se ha dado tras el retroceso en la curva de positivos de la tercera ola.



Aunque la ciudadanía española está a las puertas de unas fiestas laborales muy distintas a la Navidad, en las que a priori las comunidades se veían 'obligadas' a ser un tanto flexibles ante unas vacaciones que se pasan en familia, lo cierto es que los festivos de Jueves y Viernes Santo han planteado tradicionalmente uno de los grandes puentes a disfrutar del año, de acuerdo con lo que recoge el calendario laboral, de ahí la estampa que se repetía cada año:

Sin embargo, la Semana Santa se vivirá en 2021 de forma totalmente diferente, pues Sanidad y las comunidades autónomas ya se han puesto de acuerdo, con mayoría en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el único voto en contra de la Comunidad de Madrid, que se niega a acatar esta medida, para confinar perimetralmente cada región sin permitir desplazamientos de ocio, quedando los viajes entre comunidades justificados únicamente por los motivos de fuerza mayor recogidos en el Real Decreto 926/2020 por el que se declaró el estado de alarma para varios meses el pasado 25 de octubre. Esta medida es de obligado cumplimiento en todo el país, salvo las islas Canarias y Baleares, pues se ha publicado





Y este verano... Pepe volvera de Vacaciones a España.



Cuando los vecinos escuchaban el motor de un Ford Mustang ya sabían que la familia que tiempo atrás marchó en busca de un futuro mejor había vuelto por vacaciones y había que darles la bienvenida a lo grande.

Una plataforma colgante desciende por la fachada en Alemania de un edificio de oficinas. El siguiente plano muestra a dos hombres, bien abrigados, vestidos completamente de amarillo. Uno de ellos tiene los rasgos del 'macho ibérico' por excelencia: Alfredo Landa. Ni le gustan las alturas ni el frío y lo deja bien claro a su compañero de andamio, más hecho -parece- a este concreto trabajo. Es una escena cualquiera de la película 'Vente para Alemania, Pepe' (Pedro Lazaga, 1971). Desde la 'españolada' más pura, el film trató de representar en los albores de la década de los setenta la realidad de nuestros dias en Alemania (parodiada, que eso en España funcionaba y funciona) de los emigrantes nacionales que llenamos nuestras maletas en busca de un futuro más esperanzador en nuestra Europa que empieza en los Pirineos.

Alemania es, quizás, el destino más asentado en la memoria colectiva. Por eso, posiblemente, el cine decidió que Pepe se fuera allí tras hablarle de las maravillas del país teutón un vecino de su pequeño pueblo aragonés.

No vamos a ahondar -porque por todos es bien sabido y quien no lo sepa, en cómo era la vida de los emigrantes lejos de sus orígenes sino en esos viajes de regreso a pueblos sin supermercados en coches extranjeros (para los españoles) cargados de maletas, niños, regalos e infinitas ganas de ver a la familia con la que, con suerte, habíamos hablado por teléfono en un puñado de ocasiones durante el último año.

El tren de la memoria



Josefina Cembrero: "Núremberg, 15 de marzo de 1962. Queridos todos: Ahora mismo terminamos de recibir su carta por la cual vemos que todos se encuentran bien, de lo que nos alegramos. Ayer recibió Tere el paquete, y por lo tanto el salchichón, que ya casi no queda nada. Escriban pronto diciendo si llegó el dinero. La semana pasada mandé 200 marcos, pero no pude ir al banco y lo mandé por correo. ¿Qué tal estáis pasando la Semana Santa? Aquí hemos tenido un buen tiempo, cosa extraña. Hemos pedido permiso para ir por la fiesta de san Antonio, pero nos han dicho que no nos lo conceden. Ya veremos qué pasa. Bueno, escriban pronto, un abrazo, y felicidades. Con cariño, a la mamá de la casa".