El Ayuntamiento De Vícar Reconoce La Labor De Seis Mujeres en el 8M

La pandemia obligó en esta ocasión a cambiar el formato del acto, que ha tenido lugar esta tarde en el Teatro Auditorio









El Ayuntamiento de Vícar ha entregado esta tarde sus distinciones a un total de seis mujeres del municipio para poner en valor su relevante papel en nuestra comunidad a través del ejercicio de sus profesiones, del cuidado y su dedicación a los demás, de sus aportaciones a la ciudadanía y de otras múltiples acciones que representan una forma de hacer propiamente femenina. Debido a las medidas anti COVID el acto ha tenido que cambiar de formato y se ha celebrado en esta ocasión en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, respetando los límites de aforo, el distanciamiento, y con el uso obligado de mascarillas y geles desinfectantes. El acto, presidido por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha contado con la presencia de la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, María Montagut Gómez, y se enmarcaba dentro de la programación del Area de Mujer del Ayuntamiento de Vícar con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Durante la intervención de clausura del acto, el alcalde Antonio Bonilla ha reafirmado su voluntad y la del equipo de gobierno de "trabajar a vuestro lado abanderando todas aquellas iniciativas que nos permitan alcanzar ese deseo universal y noble de la igualdad plena de hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad”. Bonilla recalcó que “hoy más que nunca es necesario dar contenido a este deseo común, porque “de seguir avanzando en la lucha para superar las desigualdades de género y erradicar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres”. Bonilla concluyó destacando el papel “épico” de la mujer y su “contribución sustantiva” al progreso a la lo largo de la historia de la Humanidad.



Por su parte, la concejala de Mujer, María del Carmen Rueda, insistió en el hecho de que “este año, inmersos como estamos en una crisis sanitaria mundial, observamos un impacto negativo en los derechos de la mujer, que se ha traducido en un aumento de la tasa de desempleo en las mujeres, un incremento de los casos de trabajo no remunerado, mayores dificultades para la conciliación, y una exposición también mayor a la violencia de género”. “De ahí la importancia de seguir en la lucha y poner freno a los intentos de la derecha de torpedear el trabajo y la lucha de las mujeres por la Igualdad”.



En igual sentido se manifestó la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, María Montagut Gómez, quien señaló que, “este año la pandemia, que ha profundizado en la brecha entre géneros y no nos ha permitido salir a las calles para reclamar los derechos de las mujeres, no podemos permitir que nadie ponga obstáculos a nuestra lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. Montagut concluyó reafirmando el “compromiso de la Junta de Andalucía con las políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género”.



Las mujeres que han sido objeto de este reconocimiento municipal en este emotivo acto han sido Eva Pérez Pérez por su afán de superación y capacidad de vencer estereotipos laborales realizando un servicio sanitario esencial durante la pandemia; Alejandra García Carrasco, porque con su iniciativa emprendedora e innovadora en el comercio vicario es ejemplo de mujer empresaria; Isabel María Cazorla Fernández, por su perseverancia, aptitud y determinación femenina en abrir caminos profesionales históricamente masculinizados; Raquel Novis Amaurin, porque con su trayectoria laboral y capacidad femenina demuestra una actitud empresarial única y ejemplar en el sector de la flor cortada; Palmira Rodríguez Vargas, en reconocimiento a su su labor en el ámbito sanitario que desempeña con alegría, simpatía, constancia y entrega a los demás; y, por último, María Garrido García, por su esfuerzo y coraje en su dedicación como madre de familia y mujer agricultora.