Venzal: “El ahorro de energía debe comenzar desde el mismo Gobierno; el decreto es un tremendo despropósito”

martes 09 de agosto de 2022 , 16:46h

El vicesecretario de Economía y Hacienda del Partido Popular de Andalucía y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, ha calificado como “despropósito” el decreto del Gobierno sobre el

ahorro energético dado que se ha hecho “desde la imposición y sin hablar con las comunidades autónomas, que son las que tienen que velar por su cumplimiento”.

Venzal ha recordado que el Gobierno tampoco atiende la idea de la UE de “buscar los incentivos y no las imposiciones”, y destacó que “tal es la improvisación que ya han tenido que rectificar en la parte que afecta a los comerciantes”.

Insistió en la necesidad de que la convocatoria de una conferencia de presidentes y establecer “desde el consenso” un plan estratégico de ahorro energético “y que empiece también desde el propio Gobierno, el cual no es precisamente un ejemplo de ahorro de energía”.

El portavoz popular no olvidó tampoco que “los españoles llevamos más de un año apretándonos el cinturón a la hora del consumo de luz y combustible” debido a sus altos precios.

Venzal también quiso denunciar que el Gobierno aprovecha este decreto para “desde la inseguridad jurídica” mezclar otros temas que “nada tienen que ver” como reformas del transporte por carretera, reformas aeroportuarias, ferroviarias o navales o becas y ayudas para estudiantes”. En este sentido, lamentó que se incluyan medidas tan dispares como “la obligatoriedad de someterse a controles sanitarios en los aeropuertos o medidas que afectan a la intimidad de las personas en las fronteras”.

Por ello, reiteró que “no se puede seguir funcionando de esta manera y lo que hace falta es lealtad constitucional e institucional”, finalizó.