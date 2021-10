Venzal: “Juanma Moreno prometió bajar los impuestos a los almerienses y está cumpliendo”

miércoles 06 de octubre de 2021 , 14:40h

El parlamentario asegura que en Andalucía demuestra que bajando impuestos se puede recaudar más





El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Pablo Venzal, ha subrayado hoy que tal y como se comprometió Juanma Moreno en campaña electoral ha bajado los impuestos a los almerienses y andaluces, acabando con la insoportable presión fiscal que sufríamos en nuestra comunidad.



Para Venzal se ha dado un paso muy importante con la aprobación del dictamen de la Proposición de Ley de Tributos Cedidos en la Comisión de Hacienda del Parlamento, el paso previo para su aprobación definitiva en el pleno.



El parlamentario del PP recuerda que a la importante rebaja fiscal que se ha puesto en marcha hay que unir también el importante avance en la simplificación y la racionalización de la gestión y cobro de los tributos.



Pablo Venzal señala que mientras que con los Gobierno del PSOE crear una empresa era casi misión imposible por la enorme cantidad de burocracia, hoy llegan a las puertas de las Consejerías multitud de proyectos que pueden generar muchísimos puestos de trabajo.



“Las medidas del gobierno del cambio están dando sus frutos y tienen como principal objetivo acabar con un problema estructural que los socialistas nunca supieron atajar, el paro. Nosotros somos el partido del empleo frente al modelo caduco que los socialistas practicaron en Andalucía y que parece que no están dispuestos a cambiar”, ha explicado.



Pablo Venzal lamenta que el Partido Socialista vuelva a dar muestra de que no es un partido al servicio de los andaluces, y lo ha hecho sugiriendo en su Ponencia Marco que el Estado recupere competencias en tributos cedidos como el Impuesto de Sucesiones o Patrimonio.



El parlamentario almeriense afirma que lo que pretenden los socialistas es llevar a cabo un recorte a la autonomía, traicionando el 28F, al mismo tiempo que evidencian su falta de capacidad para crear empleo, oportunidades y futuro.



“Bajar impuestos no es de izquierdas ni derechas, sino una forma de gestionar los recursos públicos. De hecho, en Andalucía hemos demostrado que bajando impuestos se puede recaudar más. Dejando más dinero en el bolsillo de las familias mejora el consumo y se dinamiza la economía”, explica.