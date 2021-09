“Vera es moda” animará las compras en el comercio local de cara a la Feria

El consistorio ha querido ligar la pasarela estrechamente al principio de inclusión, dando visibilidad a las personas con capacidades diferentes con la participación de modelos de ASPRODALBA y la Fundación ONCE

La responsable del área de Comercio del ayuntamiento de Vera, Ana Lourdes Ramírez, acompañada por representantes de los comercios de la localidad y miembros de la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad del Levante Almeriense ASPRODALBA, han presentado esta mañana en el Convento de la Victoria de la localidad la primera edición del desfile “Vera es Moda”, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de septiembre, a las 20:00 horas.



La Plaza Mayor de Vera se vestirá con sus mejores galas para recibir la primera edición de esta iniciativa “organizada para impulsar las compras de proximidad en los comercios veratenses aprovechando la cercanía a la Feria de Vera y la entrada del otoño con las novedades de la nueva temporada” según ha explicado la concejal durante la presentación. Ramírez ha detallado que “desde el área de Comercio somos conscientes del gran esfuerzo que nuestros comercios hacen diariamente para mantener su actividad, manteniendo empleos, incorporando todas las medidas de seguridad frente a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando y dando vida a la ciudad, por lo que nos vemos en la obligación de apoyarles, además de con las ayudas económicas que el consistorio ha previsto dentro del Plan Vera Impulsa 2, con iniciativas como esta”.



La pretensión del Ayuntamiento es posicionar este desfile como una de las actividades más destacadas del municipio, y que año tras año siga creciendo y adquiriendo prestigio, por lo se ha contado con la organización y dirección artística de la prestigiosa agencia Navarro Pasarela. Además y según ha explicado Ana Lourdes Ramírez, “estamos negociando con Diputación Provincial de Almería, con la que hay muy buena sintonía, para que el año que viene nuestro proyecto se incluya dentro del proyecto de “micropasarelas” que la institución provincial viene organizando durante los últimos tres años con el objetivo de fomentar la integración de los niños que forman parte de organizaciones como ONCE o la Asociación Síndrome de Down.



En este sentido la pasarela veratense también ha querido desde su nacimiento ligarse estrechamente al principio de inclusión, dando visibilidad a las personas con capacidades diferentes con la participación de modelos de ASPRODALBA y la Fundación ONCE en el desfile.



Francisco Alonso, presidente de ASPRODALBA, ha valorado “como todo un hito nuestra participación en este primer desfile, por lo que estamos muy contentos ya que por un lado mostramos nuestra solidaridad y apoyo al comercio veratense y por otro, participamos en un acto de inclusión social que es fundamental para nosotros”.