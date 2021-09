Capital Francisco Javier Garcés enciende los fogones del Mercado Central con cocina india miércoles 15 de septiembre de 2021 , 20:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef protagoniza una demostración con mucho sabor y una notable presencia de verduras en las recetas



El Mercado Central de Almería ha vuelto a encender los fogones de la cocina para celebrar un nuevo showcooking, una iniciativa que forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades y cuenta con la organización del Ayuntamiento de Almería y el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.



El chef Francisco Javier Garcés, uno de los profesionales más reconocidos de Almería y procedente del restaurante El Candil, ha sido el gran protagonista en una mañana con aromas de gastronomía asiática. La comida india ha centrado las elaboraciones en una nueva cita con la cultura culinaria internacional. Hasta cinco recetas se han preparado en esta jornada: pollo bhuna masala, pan naan de queso, pollo korma, makhani parata y arroz de verduras.



En primer lugar, el chef ha cocinado pollo bhuna masala, una elaboración en la que priman las especias que aportan mucho sabor al pollo troceado. El pan naan de queso, principal acompañante de la mayoría de las comidas indias, ha sido otro de los platos: harina, levadura, mantequilla india, queso, yogurt, cúrcuma y azúcar han sido necesarios para realizarlo.



Por otra parte, el picante también ha tenido presencia en el pollo korma, una comida que se puede preparar de formas muy variadas y tiene algunas diferencias en función del lugar donde se cocina. No obstante, las especias y el coco son comunes en todas ellas. Las Parathas son un pan típico del país que se elabora con harina, sal, cilantro, dal makhani, agua y aceite. Por último, el arroz con verduras ha puesto la guinda a una jornada de sabores potentes.



La próxima semana, concretamente el 22 de septiembre, se celebrará el quinto showcooking en el Mercado Central y la cocina internacional volverá a ser protagonista. Las inscripciones son gratuitas y permanecen abiertas. Pueden realizarse de forma online a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

