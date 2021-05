Vera presenta la programación de la VIII edición de sus Moros y Cristianos

viernes 14 de mayo de 2021 , 12:42h

Desde el 28 de mayo al 15 de junio se celebrarán conferencias, conciertos, concursos de dibujo, un certamen de cortos, scape room y exposiciones en una completa programación cultural.

PROGRAMACIÓN

El año pasado las fiestas de Moros y Cristianos de Vera tuvieron que reinventarse para celebrar una de las ediciones más especiales que se recuerdan. Una edición 3.0 que invitaba a celebrar la fiesta desde casa y a vivir la cultura y la historia a través de actividades on line.El presidente de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera, José Manuel Ramírez, ha anunciado que “este año tampoco podremos disfrutar del Gran Desfile de escuadras moras y cristianas como lo desarrollábamos antes de la pandemia, pero estamos trabajando en una innovadora iniciativa para poder hacer un pequeño desfile exhibición en un entorno controlado, seguramente en la Plaza de Toros de Vera, con un aforo limitado y respetando todas las medidas de seguridad, para poder ofrecer un espectáculo seguro y ajustado a la situación actual”. Ramírez ha indicado que “se podrá seguir en directo a través de Levante Tv y redes sociales de la Asociación”.En este contexto, la Asociación ha presentado de la mano del Ayuntamiento la programación de la Semana Cultural 2021 que desde el 28 de mayo al 15 de junio contemplará conferencias, exposiciones, conciertos, un concurso de dibujo, un certamen de cortos, entre otras actividades a las que la VI Ruta Gastronómica de Campamentos pondrá un toque de sabor, que tratarán de acercar la cultura y la historia a todos los veratenses, tanto de manera digital como presencial, “ya que este año si la situación sanitaria lo permite, conjugaremos las actividades presenciales con las telemáticas cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad”, ha detallado Ramírez. Así la Asociación vuelve a adaptarse a la nueva normalidad.La programación de esta edición incorpora como novedad un Scape Room virtual a través de la web y perfiles sociales de la Asociación, destacando las II Jornadas Internacionales que nuevamente volverán a cruzar el Atlántico para mostrar la riqueza de las Fiestas de Moros y Cristianos en América, en un viaje hasta El Salvador, donde descubriremos a los “Historiantes” de la mano del antropólogo sociocultural Don Julio Martínez.Todas las conferencias podrán seguirse a través de la página web de la asociación www.morosycristianosvera.com así como también de sus redes sociales en Facebook e Instagram @morosycristianosvera.- Viernes 28 de mayo, a las 20h. CONFERENCIA "Memoria en la memoria. Historia sociosanitaria de Vera (1850-1930)" en homenaje a nuestros sanitarios, a cargo de Dña. Dolores Pérez Cuadrado, y presentación de su libro Estudio sociosanitario de la población de Vera (1850-1930). La Junta Municipal de Sanidad y la memoria de 1894, en la Plaza de los Cuatro Caños. Retransmisión on line (fb y Levante Tv)- Del 28 de mayo al 15 de junio. EXPOSICIÓN Moros y Cristianos enla provincia de Almería. En el Convento de la Victoria. También estará disponible de forma virtual en www.morosycristianosvera.com- SCAPE ROOM MOROS Y CRISTIANOS DE VERA VIRTUAL, es una iniciativa para todas aquellas personas que quieran conocer un poco más de las Fiestas de Moros y Cristianos de Vera. Disponible desde el 28 de mayo. Página web: www.morosycristianosvera.com- II CONCURSO DE DIBUJOS Moros y Cristianos de Vera hasta el 10 deJunio. Los interesados pueden enviar los dibujos a [email protected] Las bases se encuentran en: www.morosycristianosvera.com- II MUESTRA DE CORTOMETRAJES. ¿SABIAS QUE...? Los interesados en participar pueden enviar los cortos hasta el 10 de junio a [email protected] La bases se encuentran en: www.morosycristianosvera.com- Sábado, 29 de mayo a las 20:00h. CONCIERTO música antigua La músicade las tres culturas de Al-Andalus a cargo de la compañía Aquitania enAuditorio Ciudad de Vera. A través del CIRCUITO RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS”. Entrada 7 € (Entrada “Online en www.giglon.com” y anticipada en Convento de la Victoria, 5€).- Miércoles, 2 de junio a las 20:00 horas CONFERENCIA “Alafia; rescate de cautivos en el Mediterráneo. El modelo veratense por D. FranciscoJavier Sánchez Sánchez, investigador y escritor, en la Plaza de Los Cuatro Caños. Retransmisión on line (fb y Levante Tv)- Viernes 4 de junio a las 20:00h. CONFERENCIA INTERNACIONAL Elsincretismo cultural: la danza de los historiantes en El Salvador y losmoros y cristianos por Julio Martínez, antropólogo sociocultural, investigador cultural y educativo. En la Plaza de Los Cuatro Caños. También se podrá seguir online (fb y Levante Tv).- VI RUTA GASTRONÓMICA CAMPAMENTOS DE MOROS Y CRISTIANOS DE VERA podrán disfrutar de las tapas en los bares, restaurantes, cafeterías y heladerías participantes (DEL 4 AL 12 JUNIO) y seguirla de forma virtual a través de fb y www.morosycristianosvera.com