Ciudadanos quiere "reconducir" la pérdida de la alcaldía de Tíjola

viernes 14 de mayo de 2021 , 11:46h

El coordinador provincial reconoce que el abandono del alcalde y sus concejales ha sido una sorpresa

El coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, ha señalado este viernes su intención de reunirse con el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, para tratar de "reconducir" la situación después de que el primer edil y otros dos concejales anunciaran que abandonabarán el partido y pasarán al grupo de no adscritos ante la "inoperancia" de la ejecutiva provincial de la formación."Nos llevamos una sorpresa porque no sabíamos de las intenciones del alcalde", ha dicho ante los medios el coordinador provincial, quien ha explicado que desde la formación están "intentando hablar" con el alcalde para que especifique "cuáles son esas críticas" que él, en su condiciónde coordinador, asegura desconocer.Burgos, quien ha asegurado que se enteró de la decisión de los tres concejales "a través de los medios de comunicación", ha incidido en que el partido cuenta en Almería con cinco alcaldías --Tíjola, Lúcar, Albanchez, Los Gallardos y Vélez-Rubio-- que "tenemos que consolidarlas para que no haya este tipo de conflictos que surgen en todas las familias".Así, ha mostrado su interés por que desde el partido en Tíjola el aclaren si ha habido "alguna decisión que se ha podido tomar" y que "se pueda corregir" para evitar la salida de los concejales, a quienes, a la espera de que formalicen su abandono, ya se les ha pedido que entreguen su acta de concejal.Con ello, el dirigente provincial de Cs ha insistido en que se va a intentar "reconducir la situación para solventar este tema y que todo vuelva a la normalidad", toda vez que ha alabado la labor del alcalde, la cual ha estado "avalada por unas siglas que le amparan".Por su parte, el alcalde y los ediles creen que la Ejecutiva ha hecho "peligrar" la gobernabilidad en el municipio de Tíjola. "La ciudadanía no quiere que los partidos se centren en las guerras internas. Ciudadanos Almería ha puesto por delante la batalla entre Diego Ortega y María del Mar Meca, sin alcanzar acuerdos durante meses en Huércal-Overa, antes que los intereses de los ciudadanos: por su culpa han llegado a bloquear el gobierno de Tíjola", han asegurado.