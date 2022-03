Vera reparte paraguas para que "no cale" la violencia machista

martes 08 de marzo de 2022 , 15:26h

Esta mañana Vera ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer bajo el lema 'Detrás de una mujer estamos todas' con una concentración que ha tenido lugar a las 12:00 horas en la Plaza Mayor de la localidad, en la que se han leído varios manifiestos por el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, la concejal de Igualdad, Amparo García. En la concentración también han participado los institutos de la localidad IES Alyanub y el IES El Palmeral, el Centro de Adultos y Asprodalba junto con un grupo los alumnos llegado del instituto Azahar de Antas.

La Plaza Mayor de Vera se ha teñido de rosa gracias a los paraguas que el Ayuntamiento ha distribuido entre los asistentes, un merchandising financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género y que ha dado el toque de color a la concentración.

Para mañana, día 9 de marzo a partir de las 10:30 horas está prevista la representación de la obra de teatro ‘Mia’ en el Auditorio Ciudad de Vera. La obra estará dirigida por los alumnos del IES Alyanub, IES El Palmeral y con la colaboración de los alumnos del IES Azahar de Antas.

Continuando con los actos conmemorativos el día 11 de marzo tendrá lugar también en el auditorio del municipio el teatro ‘Mujer descalza frente al mar’ a partir de las ocho de la tarde. La entrada podrá adquirirse online en www.giglon.com o anticipada en el Convento de la Victoria.

Los días 21 y 23 de marzo se realizará un taller de Scape Room contra la violencia dirigido a los grupos de 2º de la ESO del IES Alyanub y IES El Palmeral. También en estos días se llevará a cabo la difusión del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y la formación, constitución y seguimiento de comisiones de igualdad en los centros educativos.



Por último el día 26 de marzo, como broche de oro se realizará la cena con baile en la Terraza Carmona a partir de las nueve de la noche. La cena contará con plazas limitadas y tendrá un precio de 30 euros por persona.

MANIFIESTO leído por el alcalde José Carmelo Jorge Blanco.

El Ayuntamiento de Vera,dando continuidad al compromiso adquirido en el año 1993 mediante la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer como red básica de servicios de información a la mujer con el fin de impulsar medidas de acciones positivas y programas que favorezcan la participación de las mujeres ,se une a las Diputaciones Provinciales para celebrar el Día Internacional de las Mujeres con un posicionamiento común, y por ende,con una única imagen y mensaje de reivindicación y sensibilización ciudadana en torno al 8 de Marzo.

A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de marzo como “Día de la Mujer Trabajadora”. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados a declarar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajos son traducibles en riqueza económica para los países.

Pero, hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen. Entre ellos, el acceso a la educación, gratuita y obligatoria; la normativa en materia coeducativa; el éxito académico de las mujeres; su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad; y la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva.

Esta falsa apariencia de equidad es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida, y cuestionen que siga existiendo el Día Internacional de las Mujeres y las políticas de igualdad de género.

Impulsar iniciativas para una igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos es una de las prioridades del Ayuntamiento de Vera. Para avanzar en este empeño y continuar con el camino emprendido, esta Administración local pone en marcha el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

Con todo ello,se contribuirá a hacer más justa y más igualitaria la sociedad veratense

MANIFIESTO 8 DE MARZO leído por la concejal de Igualdad, Amparo García

Hoy, en pleno siglo XXI, y después de más de doscientos años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad evidente, porque existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad:

Cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo.

Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia.

Cuando no se valoran las aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres.

Cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional.

Cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son consideradas como “ayudas”, no como una responsabilidad necesariamente compartida.

Cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad.

Cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en las esferas de poder, ya sean de naturaleza económica, política,cultural, social o deportiva.

Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las mujeres en el desarrollo y el progreso, que con sus trabajos, también sostienen el mundo.

Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los casos más graves acaba con sus vidas, y la de sus hijas e hijos.

Cuando no se ha interiorizado que la Igualdad ha de ser construida por cada uno y cada una, de forma individual y conjunta. “No me puedo creer que aún no sepas que la Igualdad también comienza en ti”.

Por todo ello, alzamos la voz, hoy 8 de Marzo, para decir que la Igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario.

Del mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las Concejalías de Igualdad de cada Ayuntamiento a través de las acciones derivadas de sus políticas públicas.

Trabajamos para difundir que la Igualdad comienza en ti, en mí, en todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad.

El Ayuntamiento de Vera junto con las Diputaciones volvemos a aunar esfuerzos y conmemoramos el Día internacional de las mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos, es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social.