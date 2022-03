Sucesos En Almería faltan 300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil martes 08 de marzo de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo reconoce el subdelegado del Gobierno al valorar la inclusión de la provincia en el Plan especial de Seguridad del campo de Gibraltar El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha calificado hoy como una noticia “esperada, demandada y absolutamente necesaria” la inclusión, por parte del Ministerio del Interior, de la provincia de Almería en el Plan especial de Seguridad del campo de Gibraltar, puesto en marcha en Cádiz en agosto de 2018 para luchar contra las bandas criminales que se dedican al narcotráfico. El plan se amplió en 2020 a las provincias de Huelva y Málaga y ahora se incluirán también las de Sevilla, Granada y Almería. El plan, dotado para 2022 con 35 millones de euros, supondrá, entre otras cosas, un reforzamiento de las plantillas, lo que significa que, de forma progresiva, se cubrirán al 100 por cien los catálogos de puestos de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia. En términos cuantitativos, esto supone que Almería podrá contar con 300 agentes más, entre Policía Nacional y Guardia Civil. La disponibilidad de un mayor número de efectivos y de medios materiales mejorará la capacidad operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha señalado el subdelegado. En declaraciones a los medios, Manuel de la Fuente ha señalado la incidencia que este plan de seguridad tendrá en una provincia como Almería. “Supondrá un refuerzo de la efectividad y de la seguridad ciudadana”, ha apuntado. En el mismo sentido, el subdelegado ha explicado que el plan “afectará” directamente a “la dinámica que existe en distintos barrios de Almería”, puesto que disponer de más medios materiales y humanos “supondrá luchar de forma más eficiente contra los cultivos indoor de marihuana, los enganches ilegales, el fraude eléctrico y, por ende, contra el deterioro de barrios que están siendo ocupados por mafias”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

