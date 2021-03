Almería Verdiblanca entrega sus premios Minerva online lunes 08 de marzo de 2021 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Hay mensajes tan necesarios para la sociedad que ni la situación actual, que impide el desarrollo de actividades con gran asistencia de público, ha impedido que la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca se sume a las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer con una nueva edición de las ‘Distinciones Minerva’, con las que reconoce a trabajadoras con más antigüedad de su organización, que dispone de una plantilla de más de 650 personas repartidas en las provincias de Almería, Sevilla, Málaga y Granada.



Un evento que, de manera virtual a través de una emisión en directo por su perfil de Facebook, ha vuelto a reunir a un amplio espectro de la sociedad almeriense, tal y como viene haciendo de manera presencial desde hace casi 20 años.



En la edición de 2021 han sido galardonadas Yuni Graciela Jaramillo Mateo y Josefa Milán Hernández, trabajadoras del servicio de limpieza que Verdiblanca presta en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y en la Universidad de Almería, respectivamente. Ambas se han mostrado profundamente agradecidas y felices tanto por la oportunidad laboral que les ofrece Verdiblanca, como por sentirse parte de la gran familia que es ya la entidad y realizarse como personas mientras también tienen las condiciones necesarias para poder disfrutar de sus hijos y nietos.



Como galardón, una escultura confeccionada artesanalmente por los usuarios y usuarias del taller de cerámica del Centro Ocupacional ‘Javier Peña’ de la Junta de Andalucía.



El evento, consolidado en la justa y necesaria conmemoración de la efeméride, ha contado con intervenciones de representantes de la sociedad y administraciones públicas, como la profesora de Sociología de la UAL y experta en temas de género, Cristina Cuenca Piqueras, que ha recordado el contexto histórico sobre cómo nació la celebración del Día Internacional, o la Subdirectora General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres, del Ministerio de Igualdad, Begoña Suárez Suárez, que ha subrayado la importancia de que las empresas cuenten con un Plan de Igualdad para poder implementar medidas de mejora.



También ha asistido la diputada de Igualdad, Carmen Belén López Zapata, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, quien ha clausurado el evento sumándose a todas las felicitaciones, además de asegurar que la Junta “va a estar firme en la lucha para lograr la igualdad efectiva”.



Por parte de Verdiblanca, han intervenido la directora del Área de Gestión Social y Corporativa, Verónica Navarro Jiménez, que ha puesto en valor el ADN de la entidad, “que trabaja día a día por el respeto y la igualdad de la doble discriminación que siente la mujer con discapacidad”, y su presidente, Antonio Sánchez de Amo.



En su intervención, el presidente de la asociación, Antonio Sánchez de Amo, ha recordado que “ha sido un año que difícilmente olvidaremos. Ha sido un año de sacrificios, pero también de superaciones. De ser capaces de enfrenarnos a nuevas situaciones y ser capaces de superarlas”.



Esa capacidad es la que ha servido para desarrollar un acto en el que Sánchez de Amo ha ofrecido algunos de los datos que hacen de Verdiblanca un ejemplo de igualdad. “Actualmente tenemos una plantilla de 652 personas, 100 más que el año pasado. Repartidas entre las provincias de Granada, Málaga, Sevilla y Almería; que es donde prestamos servicios comerciales, principalmente limpieza de inmuebles. De esa plantilla el 75% son mujeres. El mismo porcentaje de quienes ostentan cargos de responsabilidad en nuestra empresa. Por eso no es extraño comprobar que en los tres Comités de Empresa que tenemos, el 90% son mujeres”, apuntando que “esa es una situación natural. Pero la que es fruto de la decisión política es la de los cargos que ocupan la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, donde el 60% son mujeres”.



De ahí nacen las diferentes medidas de los Planes de Igualdad con los que cuenta la organización. Actualmente, están en conversaciones con los comités de empresa para cerrar definitivamente más de 160 acciones de igualdad para los próximos años. Entre otras muchas, estas medidas supondrán un incremento en la prevención de la violencia sexual, la conciliación familiar, más iniciativas formativas, promoción interna o más ayudas económicas para quienes tienen hijos e hijas estudiando en Primaria, Secundaria, Formación Profesional o Universidad.



Este capítulo laboral y económico está complementado con otras acciones sociales que se desarrollan en la Asociación para atender las necesidades de las socias “de la mano de nuestra trabajadora social, nuestra psicóloga, nuestra fisioterapeuta y nuestras técnicas en atención social e igualdad”.



Las Distinciones Minerva forman parte desde hace casi 20 años de las acciones del Plan de Igualdad de Género que Verdiblanca tiene desde hace una década, una de las muchas iniciativas que les ha valido obtener y renovar anualmente el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) otorgado en 2013 por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De hecho, Verdiblanca fue la primera entidad con sede social en la provincia de Almería en obtener dicho reconocimiento. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

